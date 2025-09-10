‘Schau in meine Welt!’ ist eine Doku-Reihe des TV-Senders KiKA, die seit April 2012 ausgestrahlt wird. Die Serie zeigt, dass Kinder sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben, dabei jedoch viel gemeinsam haben. Und: Eine aktuelle Episode rockt! Die Doku-Episode ‘Heavy Metal Dreams — Der erste eigene Song’ folgt den jungen Mitgliedern der Band Abscore, zeigt die 12-Jährigen beim Proben, Auftreten und Kutte nähen.

‘Heavy Metal Dreams — Der erste eigene Song’ aus der KiKa-Reihe ‘Schau in meine Welt!’ ist jetzt im Stream verfügbar. Den Link in die ARD-Mediathek findet ihr unten.

In der Pressemitteilung zu ‘Heavy Metal Dreams — Der erste eigene Song’ über die Kinder-Band Abscore heißt es: „Sie hauen ordentlich in die Saiten, machen Luftsprünge und wackeln mit dem Kopf: Max und Justus lieben es, mit ihrer Rockband Abscore auf der Bühne zu stehen. Im Alter von zwei Jahren bekam Max eine Ukulele geschenkt und gab sie nicht mehr aus der Hand. Ab diesem Moment drehte sich in seinem Leben alles um Musik. Max ist heute 12 und spielt E-Gitarre. Wie sein Kumpel Justus. Justus ist auch 12 und lernt seit fünf Jahren das Instrument. In der Rockschule in Hamminkeln haben sich die beiden kennengelernt.

Dorthin kommen Kinder aus allen Dörfern und Städten der Umgebung, die bereits ein Instrument spielen und mit anderen Kids zusammen Musik machen wollen. Eine Such- und Finde-Börse – hier wurden schon viele Bands gegründet: auch Abscore. Soli zu spielen auf ihren Gitarren mögen beide, Max spielt Lead-, Justus die Rhythmus-Gitarre bei Abscore. Außerdem ist er der Sänger der Band. Verstärkung bekommen sie mit der 9-jährigen Bassistin Melina und dem Schlagzeuger Erick. Mit 15 ist Erick der Älteste in der Band. Singen wollte Justus eigentlich gar nicht, aber nach seinen ersten Versuchen war der Rest der Band begeistert.

In welche Musikrichtung es geht, probieren die vier noch aus: Rock, Punk und natürlich Heavy Metal. Noch spielen die vier an Konzerten sogenannte ‚Cover’-Songs. Das sind berühmte Lieder von berühmten Rockbands, die sie nachspielen. Das soll sich bald ändern, denn sonst ist die Band schon fast profimäßig aufgestellt. Abscore hat ein eigenes Logo, Armbändchen und T-Shirts mit ihrem Bandaufdruck. Nur die Aufnäher fehlen noch.

Aufnäher von anderen Bands hat Max schon viele auf seiner Kutte. So nennt man eine Weste für Metalheads, auf der sie Patches ihrer Lieblingsbands drauf nähen. Lange Haare – wie oft bei den Metalheads üblich – hat Max zurzeit gerade nicht. Aber er hat nichts dagegen, wenn man auch an seinem Style sieht, dass er Metal mag. Justus mag es dezenter, will sein Alltags-Outfit nicht ändern, bloß weil er harte Rockmusik mag. Trotzdem findet er es cool, wenn Max das macht. Ob über die vielen verschiedenen Richtungen im Heavy Metal, die es gibt, ob über Gitarren, die sie gerne hätten und dafür Geld sparen oder ihre Lieblingsbands wie Metallica, Judas Priest und Iron Maiden — stundenlang philosophieren Max und Justus über Metal und die Frage, ob und wieviel härter ihre eigene Band noch werden soll.

Einmal pro Woche proben die vier zusammen, immer mal wieder haben sie Auftritte. Für ihr nächstes Konzert wollen Max, Justus, Melina und Erick endlich einen eigenen Song komponieren, texten und natürlich performen. Doch wer schreibt die Lyrics, wer macht die Melodie und wovon soll das Lied überhaupt handeln? Von ihnen selbst, ihrer Band oder einfach von ihrem großen Wunsch, zu Rocken und mit Heavy Metal ihre Fans zum Toben zu bringen?“

Ihr findet den Stream von ‘Heavy Metal Dreams – Der erste eigene Song’ in der Mediathek.

