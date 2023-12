‘The Voice Of Germany’: Egon als einziger Metaller im Finale

Egon Herrnleben im Halbfinale ‘The Voice Of Germany’ am 1. Dezember 2023

Am heutigen Freitagabend steht ein Pflichttermin im Fernsehen für jeden wahren Headbanger an. Denn ein Metaller braucht unsere Unterstützung: Egon Herrnleben hat es tatsächlich ins Finale der TV-Sendung ‘The Voice Of Germany’ geschafft. Und das findet heute um 20.15 Uhr live auf SAT.1 statt.

Im Halbfinale am 1. Dezember wusste Herrnleben mit dem Journey-Klassiker ‘Don’t Stop Believin’’ zu überzeugen. In den Shows zuvor haute er die Jury und die Zuschauer mit ‘Livin‘ On A Prayer’ von Bon Jovi sowie ‘Bring Me To Life’ von Evanescence um. Wer heute Abend gewinnt und zu ‘The Voice Of Germany’ avanciert, darf seine eigene Single veröffentlichen und bekommt einen Plattenvertrag. Die Entscheidung darüber fällen allein die Zuschauer mittels Abstimmung in der Joyn-App sowie über Telefon oder SMS.

In der Sendung von heute singen die Kandidaten zum ersten Mal ihre eigenen Singles, die extra für und mit ihnen komponiert wurden. Darüber hinaus bekommen die Finalisten prominente Unterstützung: Rea Garvey bietet mit allen Finalisten seinen neuen Track ‘Perfect In My Eyes’ dar. Des Weiteren geben sich James Blunt, Emeli Sandé, Nico Santos, Joy Denalane und Giant Rooks jeweils im Duett mit einem Finaltalent die Live-Ehre.

Die fünf ‘The Voice Of Germany’-Finalisten:

Egon Herrnleben / Team Ronan (40, Bamberg) — Halbfinalsong: Journey ‘Don’t Stop Believing’

Joy Esquivias / Team Shirin (26, Mannheim) — Halbfinalsong: Bruno Mars ‘Grenade’

Emely Myles / Team Ronan (33, A-Sittersdorf) — Halbfinalsong: Lady Gaga ‘I’ll Never Love Again’

Malou Lovis Kreyelkamp / Team Bill & Tom (24, Köln) — Halbfinalsong: Birdy ‘People Help The People’

Desirey Sarpong Agyemang / Team Giovanni (21, Duisburg) — Halbfinalsong: Alicia Keys ‘Fallin’’

Ihr wisst also Bescheid — das Motto ab 20.15 Uhr heißt: SAT.1 einschalten und für Egon Herrnleben abstimmen!

