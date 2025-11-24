Castingshows sind für Menschen mit Anspruch und Geschmack eigentlich kaum zu ertragen, oder? Außer, man findet sich in einem Kandidaten wieder und kann mitfühlen. Dieses Phänomen stellt sich in diesen Tagen durchaus mal bei ‘The Voice Of Germany’ ein. Denn in der aktuellen, mittlerweile 15. Staffel der Sendung reüssiert nämlich gerade Lisa Asante. Die Sängerin hat kürzlich sogar den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht.

Schwermetall ist das Gesetz!

Für erste Furore sorgte die Duisburgerin bereits zuvor: So traute sich die 25-Jährige in den Blind Auditions tatsächlich, mit ‘Let It Go’ aus dem Disney-Film ‘Frozen’ anzutreten — und zwar in einer Metalcore-Version. Damit sicherte sich die angehende Lehrerin einen Platz im Team Michi und Smudo von Die Fantastischen Vier. Weiter überzeugt Asante bei ‘The Voice Of Germany’ in den Battles mit einer brachialen Cover des Tokio Hotel-Klassikers ‘Durch den Monsun’.

Dabei bewies Lisa, dass sie richtig gut growlen kann, weswegen sie den Spitznamen „Death Metal-Queen“ davontrug. Am vergangen Freitag, den 21. November 2025 standen bei dem Joyn– und Sat.1-Format nun die Teamfights an — und hier wagte sich Lisa Asante nicht nur an ‘The Emptiness Machine’ von Linkin Park, sondern riss die Juroren und den Voting-Block im Studio damit regelrecht vom Hocker.

So überschütten ihre beiden Coaches sie mit Lob. Smude strahlte: „Du bist einfach mega!“ Und Michi argumentierte, bei ihr gehe es nicht nur um Effekthascherei, nicht nur um das Growling — Asante beherrsche darüber hinaus ebenso den weniger krachenden Rock-Gesang. Die Folge: Nachdem Lisa die andere Kandidatin Zeynep Avci aus dem Team von Nico Santos (welche ‘Can Kırıkları’ von der türkischen Rock-Sängerin Şebnem Ferah performte) mit eben dem Linkin Park-Track ‘The Emptiness Machine’ herausgefordert hatte, landete sie auf einem der begehrten Hotseats.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Selbigen verteidigte sie bis zum Ende der Sendung und ergatterte sich einen der insgesamt zwölf Plätze für das Halbfinale von ‘The Voice Of Germany’. Einen Coach brachte das richtig auf die Palme: Nico Santos echauffierte sich, die Entscheidung mache ihn „echt sauer“. Weiterhin könne er „viele Entscheidungen nicht verstehen“: „Niemand hat mich jemals so pissed gesehen bei einer TV-Show.“ Fazit für Lisa Asante: Alles richtig gemacht! METAL HAMMER drückt der „Death Metal-Queen“ im Halbfinale von ‘The Voice Of Germany’ die Daumen. Hierfür heißt es am 5. Dezember 2025 wieder einschalten — und zwar um 20:15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.