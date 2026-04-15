Vier Jahre lang hat Sopranistin Marthe Alexandre bei Igorrr für die klassischen Gesangs-Parts gesorgt, jetzt will sie sich anderen Projekten widmen. Dies gab die Formation um Mastermind Gautier Serre überraschend in den Sozialen Medien bekannt. Die Neuigkeiten gehen mit der Ankündigung der Shows für den kommenden Sommer einher.

Gut beschäftigt

Dem Statement zufolge wird die Sängerin „weder bei diesen noch bei den folgenden Shows dabei sein.“ Die Band erklärt weiter: „Marthe hat uns wissen lassen, dass sie sich in den kommenden Monaten auf private und berufliche Projekte konzentrieren muss. Da Igorrr uns alle bis 2026 und 2027 gut beschäftigt (mehr dazu in Kürze), unterstützen wir ihre Entscheidung voll und ganz und wünschen ihr viel Erfolg und alles Glück, das sie verdient.“

Erst im September vergangenen Jahres hat das französische Sextett mit AMEN den fünften Langspieler veröffentlicht. Im Oktober 2025 und Februar 2026 folgten die dazugehörigen Europatourneen. Nun stehen also die Termine für den Sommer fest. Im deutschsprachigen Raum gibt es drei Möglichkeiten Igorrr live zu erleben. Wer für das Hellfest nach Frankreich, zum Roskilde Festival nach Dänemark oder dem Rockstadt Extrem Fest in Rumänien reist, hat ebenfalls gute Chancen.

Igorrr – „Summer Tour 2026“

18.06. F-Clisson, Hellfest

24.06. Berlin, Wuhlheide (mit Limp Bizkit & Death By Romy)

04.07. DK-Roskilde, Roskilde Festival

28.07. RO-Brasov, Rockstadt Extrem Fest

07.08. B-Kortrijk, Alcatraz

09.08. F-Cercoux, Festival 666

14.08. I-Francavilla Al Mare, Frantic Fest

15.08. Lindau, Club Vaudeville

16.08. CH-Cudrefin, Rock The Lakes Festival

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Die vakante Position am Mikrofon soll die deutsch-japanische Opernsängerin Gerda Iguchi übernehmen, wie es in der Bekanntmachung weiter heißt. „Sie ist schon seit einiger Zeit Teil der künstlerischen Welt von Igorrr, kennt die Musik in- und auswendig und ist eine unglaubliche Künstlerin. Wir können es kaum erwarten, dass ihr sie gebührend willkommen heißt.“ Ganz klar geht aus dem Geschriebenen nicht hervor, ob sich Marthe Alexandre nur eine Auszeit nimmt oder gänzlich von Igorrr verabschiedet. Auch bleibt spannend, was Gautier Serre und Co. „in Kürze“ vermelden werden.

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