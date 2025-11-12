Toggle menu

Metal Hammer

Hellfest Open Air 2026: Alle Infos zum Festival

Hellfest Open Air 2013 in Clisson, Frankreich
Foto: AFP/Getty Images, JEAN-SEBASTIEN EVRARD. All rights reserved.
Foto: AFP/Getty Images, JEAN-SEBASTIEN EVRARD. All rights reserved.
von
Die Macher des Hellfest haben das Line-up für 2025 bekanntgegeben. Mit dabei sind u.a. Linkin Park, Scorpions, Korn, Muse & Till Lindemann. Arte streamt täglich.
Datum

Das Hellfest Open Air Festival findet vom 18. bis 21. Juni 2026 statt.

Veranstaltungsort

Das Hellfest Open Air findet unweit der Innenstadt von Clisson in Frankreich statt.

Adresse:

Rue du Champ Louet
44190 Clisson, Frankreich

Preise & Tickets

Die 4-Tages-Tickets sind bereits ausverkauft. Wer noch eine Karte sucht, kann im Zweitmarkt sein Glück versuchen.

Hellfest-2026-Poster

Bands

Donnerstag, 18. Juni 2026

Mainstage 01:

Mainstage 02:

  • Deep Purple
  • Alice Cooper
  • The Pretty Reckless
  • Alestorm
  • Mikkey Dee With Friends Playing Motörhead Classics

Warzone Stage:

Valley Stage:

Temple Stage:

Freitag, 19. Juni 2026

Mainstage 01:

  • Iron Maiden
  • Helloween (40th Anniversary Set)
  • Ultra Vomit
  • Accept
  • Queensrÿche
  • Sortilège
  • Winds Of Steel
  • Blackrain

Mainstage 02:

Warzone Stage:

Valley Stage:

Altar Stage:

Temple Stage:

Samstag, 20. Juni 2026

Mainstage 01:

Mainstage 02:

Warzone Stage:

Valley Stage:

Altar Stage:

Temple Stage:

Sonntag, 21. Juni 2026

Mainstage 01:

Mainstage 02:

Warzone Stage:

Valley Stage:

Altar Stage:

Temple Stage:

Running Order

 

Informationen

 

Livestream und TV

 

Aftermovie 2025

Weitere Highlights

