Hierbei dürften die Augen eines jeden Classic Rock-Fans aufleuchten: Deep Purple haben soeben einen neuen Longplayer angekündigt. So werden die Briten mit SPLAT! am 3. Juli ihr mittlerweile sage und schreibe 24. Studioalbum veröffentlichen — via earMUSIC.

Für das frische Opus hat das Quintett wieder gemeinsame Sache mit dem renommierten Produzenten Bob Ezrin (Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper) gemacht. Das Ziel dabei war, zusammen ein Album zu schaffen, das genau jenen Sound und jene Haltung bündelt, die die Formation seit Jahrzehnten unverwechselbar machen.

Der Geist der Siebziger

„Seit ihrer Gründung im Jahr 1968 haben Deep Purple mehr als 120 Millionen Alben verkauft und sich längst einen festen Platz in der Rockgeschichte gesichert“, heißt es von Seiten des Labels. „Statt sich auf ihr Vermächtnis zu verlassen, führen Deep Purple es entschlossen weiter, getragen von jenem Spirit, der bereits ihre frühen Alben auszeichnete. […] Mit SPLAT! legt die Band ihr härtestes Album seit vielen Jahren vor, gemeinsam im Studio aufgenommen, wie bei Deep Purple seit jeher üblich.“

Im Zentrum von SPLAT! steht die von Ian Gillan ersonnene Idee, das Ende nicht als Zerstörung, sondern als Verwandlung zu begreifen. So erforscht SPLAT! das Ende der Menschheit nicht im Sinne einer kruden Apokalypse, sondern als Metamorphose jenseits der physischen Existenz. In den Wochen bis zur Veröffentlichung am 3. Juli wollen Deep Purple das Konzept dahinter weiter offenbaren.

Tracklist — Deep Purple SPLAT!

Arrogant Boy Diablo The Rider The Lunatic The Only Horse In Town Sacred Land The Beating Of Wings Guilt Trippin’ Scriblin’ Gib’rish Jessica’s Bra Third Call My New Movie Splat!

Frontmann Ian Gillan kommentiert: „Die jetzige Inkarnation von Deep Purple fühlt sich sehr wie eine heutige Version von Deep Purple aus den siebziger Jahren an. Ich muss sagen: Wir sind jetzt wieder ganz bei Material, das in einer Linie mit ‚Highway Star‘, ‚Smoke on the Water‘ und ‚Lazy‘ steht – mit der Dynamik, der Balance und dem Spaß, die unsere Musik von 1969 bis 1973 ausgemacht haben. Deep Purple sind im Moment an einem großartigen Punkt.“

Das Fazit der Plattenfirma lautet: „Sänger Ian Gillan, Bassist Roger Glover, Schlagzeuger Ian Paice, Keyboarder Don Airey und Gitarrist Simon McBride machen mit neuer Vitalität weiter, verschieben die Grenzen des Hard Rock für ein Publikum auf der ganzen Welt und beweisen, dass mit Deep Purple noch lange zu rechnen ist.“ Zur Feier des Releases setzen Deep Purple dieses Jahr ihren ausladenden Tourplan mit nicht weniger als 86 Shows in 28 Ländern auf drei Kontinenten fort.

Deep Purple — Mad In Europe Tour

20.06. Meppen, Emsland Open Air

24.06. Mönchengladbach, SparkassenPark

27.06. Coburg, HUK Coburg Open Air, Schlossplatz

28.06. Ulm, Klosterhof Wiblingen

19.07. München, Tollwood Festival

Deep Purple — SPLAT! World Tour

16.10. CH-Zürich, Hallenstadion

31.10. Leipzig, QI Arena

01.11. Hamburg, Sporthalle

03.11. Dortmund, Westfalenhalle

04.11. Berlin, Uber Arena

06.11. Frankfurt, Festhalle

07.11. Nürnberg, Arena

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