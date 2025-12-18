Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Manche in Deep Purple waren froh, Steve Morse los zu sein

Steve Morse mit Deep Purple 2018 in Sterling Heights, Michigan
Steve Morse mit Deep Purple 2018 in Sterling Heights, Michigan
Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.
von
Gitarrist Steve Morse glaubt, Teile von Deep Purple störten sich an seinen "kunstvollen" musikalischen Kompositionsbeiträgen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

Steve Morse spielt bekanntlich seit 2022 nicht mehr bei Deep Purple. Der Gitarrist sah sich damals zu dem Schritt gezwungen, weil seine Frau Janine an Krebs erkrankt war, den sie Anfang Februar 2024 leider verlor. In einem aktuellen Interview äußerte der 71-Jährige nun die Vermutung, dass Teile der britischen Classic-Rocker letztlich sogar froh waren, dass der Musiker seinen Hut nahm.

Unterschiedliche Visionen

Eigentlich sollte Steve Morse im Gespräch mit Guitar Interactive dazu Stellung nehmen, ob er offen dafür wäre, für einzelne Shows oder mehr zu Deep Purple zurückzukehren, sollte dies jemand bei ihm anfragen. „Ich denke, wenn die Band das anders sehen würde, würde ich es anders sehen. Aber ich glaube, dass es ein paar Jungs in der Band gibt, die wirklich froh waren, dass ich weg war. Denn sie gingen irgendwie zurück zu ihren Wurzeln und wollten einfach eine Rock-Band sein.

Nach dem Motto: ‚Lass mich in Ruhe mit diesem kunstvollen Mist.‘ Denn wenn man mich als Schreiber betrachtet, kriegt man von mir definitiv diesen kunstvollen Mist. Das ist eben so. Also denke, ich dass die Band glücklicher ist, so wie sie jetzt ist. Und es wäre irgendwie ein Schritt zurück für sie, so etwas zu machen. Wie dem auch sei: Sie sind glücklicher und besser dran. Und bei mir ist es auch so.“ Nach seinem Abgang engagierten Deep Purple den nordirischen Gitarristen Simon McBride als seinen Nachfolger.

Passt besser

Bereits im April 2024 sinnierte Steve Morse in einem Interview mit Sea Of Tranquility darüber, ob es nicht vielleicht ohnehin an der Zeit für ihn war, Deep Purple zu verlassen und sich anderen Projekten zuzuwenden. „Das ist schwer zu sagen“, antwortete der Gitarrist. „Wenn man in so einer Situation steckt, sieht man sie etwas anders. Da ich jetzt tatsächlich seit ein paar Jahren weg bin, sehe ich, dass meine persönlichen, charakteristischen Eigenschaften und Talente auch zu meinen musikalischen Fähigkeiten passen.“

Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß)
Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß) Für € 348,98 bei Amazon kaufen

Für ihn fühlen sich seine anderen Projekte wie Flying Colors oder Steve Morse Band viel natürlicher an, weil sie mehr zu ihm passen. Allerdings glaubt er nicht, dass er unter anderen Umständen ebenfalls bei Deep Purple ausgestiegen wäre. „Es ist nicht so, dass ich erleichtert bin, nicht mehr in der Band zu sein. Ich glaube aber, dass ich jetzt an einem besseren Ort für mich bin. Und Simon McBride passt auch viel besser zur Band.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Denn im Gegensatz zu Morse hat McBride nämlich keine Probleme mit langen Tourneen: „Ich war immer der Typ, der sich über die Länge einer Tour beschwert hat. Das wollte natürlich niemand hören – vor allem nicht das Management. Ich denke, sie sind nun genau da, wo sie sein wollen. Deep Purple sind eine großartige Rock-Band — und sie werden nicht aufhören, großartige Musik zu machen.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

deep purple Frau Gitarrist Krebs Simon McBride Steve Morse
Iron Maiden: Leben in den goldenen Jahren
Iron-Maiden-Backstage-Palladium-New-York-City-29-Juni-1982
METAL HAMMER blättert mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith durch den Bildband ‘Infinite Dreams’.
Das komplette Interview mit Iron Maiden findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Es war der Beginn einer neuen Iron Maiden-Ära, die vielleicht die erfolgreichste ist und bis heute andauert. Und ihr habt tatsächlich neue Höhen erreicht – mit eurem eigenen Flugzeug. Was ist eure schönste Erinnerung an das Reisen mit der Ed Force One, die 2008 erstmals abhob? Dave Murray: Wir hatten all diese maßgefertigten Sitze im Flugzeug. Im Grunde genommen wurde es innen auseinandergenommen und wieder zusammengebaut, um…
Weiterlesen
Zur Startseite