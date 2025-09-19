Die Metal-Alben der Woche vom 19.09. mit Paradise Lost, Igorrr, I Prevail u.a.
Paradise Lost
Viel wirklich Neues bietet das über einstündige Werk nicht – Paradise Lost suhlen sich weiterhin in ihrer ureigenen Nische und legen gewohnte Qualität vor. (Hier weiterlesen)
Igorrr
Das neue Album AMEN klingt, als ob Barock-Komponisten im 18. Jahrhundert Crystal Meth entdeckt und beschlossen hätten, Grindcore zu erfinden. (Hier weiterlesen)
I Prevail
Es fehlt also etwas, aber gleichzeitig entsteht Neues: ein Sound, der härter schneidet und weicher umarmt, manchmal in einem Song. (Hier weiterlesen)
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7″-Vinyl.
***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer
Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.