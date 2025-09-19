Toggle menu

Die Metal-Alben der Woche vom 19.09. mit Paradise Lost, Igorrr, I Prevail u.a.

albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 19.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Heretoir, Novembers Doom und Scorpion Milk.
  • A Killer's Confession VICTIM 2
    A Killer's Confession VICTIM 2
  • Donots SCHWERT AUS HOLZ
    Donots SCHWERT AUS HOLZ
  • Esoterica ETHER METAL
    Esoterica ETHER METAL
  • Hartmann TWENTY TIMES COLDER
    Hartmann TWENTY TIMES COLDER
  • Heretoir SOLASTALGIA
    Heretoir SOLASTALGIA
  • Igorrr AMEN
    Igorrr AMEN
  • I Prevail VIOLENT NATURE
    I Prevail VIOLENT NATURE
  • New World Depression ABYSMAL VOID
    New World Depression ABYSMAL VOID
  • Novembers Doom MAJOR ARCANA
    Novembers Doom MAJOR ARCANA
  • Paradise Lost ASCENSION
    Paradise Lost ASCENSION
  • Scorpion Milk SLIME OF THE TIMES
    Scorpion Milk SLIME OF THE TIMES
  • Species CHANGELINGS
    Species CHANGELINGS
  • Stoned Jesus SONGS TO SUN
    Stoned Jesus SONGS TO SUN
  • Sunniva HYPOSTASIS
    Sunniva HYPOSTASIS
Paradise Lost

Viel wirklich Neues bietet das über einstündige Werk nicht – Paradise Lost suhlen sich weiterhin in ihrer ureigenen Nische und legen gewohnte Qualität vor. (Hier weiterlesen)

Igorrr

Das neue Album AMEN klingt, als ob Barock-Komponisten im 18. Jahrhundert Crystal Meth entdeckt und beschlossen hätten, Grindcore zu erfinden. (Hier weiterlesen)

I Prevail

Es fehlt also etwas, aber gleichzeitig entsteht Neues: ein Sound, der härter schneidet und weicher umarmt, manchmal in einem Song. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7″-Vinyl.

***

