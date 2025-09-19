Die Metal-Alben der Woche vom 19.09. mit Paradise Lost, Igorrr, I Prevail u.a. 1 von 14 A Killer's Confession VICTIM 2

2 von 14 Donots SCHWERT AUS HOLZ

3 von 14 Esoterica ETHER METAL

4 von 14 Hartmann TWENTY TIMES COLDER

5 von 14 Heretoir SOLASTALGIA

6 von 14 Igorrr AMEN

7 von 14 I Prevail VIOLENT NATURE

8 von 14 New World Depression ABYSMAL VOID

9 von 14 Novembers Doom MAJOR ARCANA

10 von 14 Paradise Lost ASCENSION

11 von 14 Scorpion Milk SLIME OF THE TIMES

12 von 14 Species CHANGELINGS

13 von 14 Stoned Jesus SONGS TO SUN

14 von 14 Sunniva HYPOSTASIS Previous Image Next Image

Viel wirklich Neues bietet das über einstündige Werk nicht – Paradise Lost suhlen sich weiterhin in ihrer ureigenen Nische und legen gewohnte Qualität vor. (Hier weiterlesen)

Das neue Album AMEN klingt, als ob Barock-Komponisten im 18. Jahrhundert Crystal Meth entdeckt und beschlossen hätten, Grindcore zu erfinden. (Hier weiterlesen)

Es fehlt also etwas, aber gleichzeitig entsteht Neues: ein Sound, der härter schneidet und weicher umarmt, manchmal in einem Song. (Hier weiterlesen)

