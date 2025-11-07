Toggle menu

Tony Iommi versteigert Gitarre für Spende an Krebsstation

Tony Iommi - hier beim Black Sabbath-Gig bei Rock im Park 2016
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Tony Iommi will eine seiner Gitarren versteigern, um Geld für das Krankenhaus zu sammeln, in dem er seine Krebsbehandlung erhielt.
2012 erhielt Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Seine Behandlung erfolgte im Heartlands Hospital in Birmingham, Großbritannien. Damals hätten die Ärzte ihm gesagt, dass der Krebs vermutlich niemals ganz verschwinden würde. Mit der richtigen Behandlung ließe sich die Krankheit jedoch immerhin eindämmen. 2016 gab Iommi bekannt, dass sein Krebs in Remission sei.

Revanche

Nun will sich der Saitenvirtuose bei dem Krankenhaus revanchieren. Wie die BBC berichtet, möchte sich Tony Iommi für die Fürsorge bedanken, indem er eine seiner Gitarren verlost. Die Verlosung ist Teil eines Spendenaufrufs in Höhe von 150.000 Pfund zur Renovierung des dortigen Krebsbehandlungszentrums. Die Gitarre, eine Gibson SG aus Mahagoni, besitzt er schon länger und spielt sie zu Hause. „Wir versteigern sie, um Geld für die benötigten Dinge hier zu sammeln – ich hoffe, es kommt viel zusammen“, sagte Iommi.

Bezüglich seiner Diagnose erklärte er: „Es war ein furchtbarer Schock. Es ist wirklich schwer, wenn man so etwas durchmacht. Man denkt einfach nie darüber nach, bis man selbst in dieser Situation ist, und ich weiß, wie schwierig es ist und wie man sich fühlt. Ich möchte etwas zurückgeben, mich engagieren und helfen.“ Im Rückblick auf seine eigene Behandlung führt die Gitarrenlegende aus: „Je wohler sich der Patient fühlt, desto besser. Ich weiß noch, als ich dort war, wurde ich sehr gut behandelt, alle waren sehr nett, die Krankenschwestern waren nett, einfach alle waren großartig. Die richtige Umgebung zu haben, bedeutet unheimlich viel.“

Charlotte Schofield, Leiterin der Spendenakquise bei der Wohltätigkeitsorganisation der Universitätskliniken Birmingham, erklärte, dass ausreichend Zeit wäre, um an der Verlosung teilzunehmen. Iommi wird den Start der Verlosung über seine Social Media-Kanäle bekanntgeben. „Die Leute haben einen Monat Zeit, um Lose zu kaufen“, sagte Schofield abschließend.


