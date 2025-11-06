Ratt hatten im Laufe ihres Bestehens etliche Besetzungswechsel zu verzeichnen. In ihrer ohne Zweifel bedeutendsten Phase bestand die Zusammensetzung unter anderem aus Sänger Stephen Pearcy und Gitarrist Warren DeMartini. Letzterer sprach nun über die erneute Wiedervereinigung des Duos, die im Januar 2025 ihren Anfang nahm.

Rasanter Wiederaufstieg

„Die erste Show war unglaublich. Es ist schwer zu beschreiben, wie diese Energie in den Songs und der Begeisterung der Fans war. Es war einfach fantastisch. Und es hat mich die ganze Zeit über motiviert. Es ist einfach unglaublich. […] Rückblickend war da definitiv etwas Eingewöhnungszeit nötig, aber das haben wir inzwischen hinter uns“, sagte DeMartini im Interview bei Trunk Nation With Eddie Trunk. „Wenn ich unsere heutigen Auftritte mit denen von damals vergleiche, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir hatten also eine gute Ausgangslage, aber jetzt wird es einfach immer besser.“

Die beiden Musiker standen zuletzt gemeinsam 2018 auf einer Bühne, dann stieg DeMartini bei Ratt aus. Inzwischen scheinen Pearcy und er wieder ein eingespieltes Team zu sein, denn nach einigen Konzerten blickt der Gitarrist voller Euphorie auf die bisherige Zusammenarbeit zurück. „Es war einfach absolut fantastisch. Das heutige Konzert im The Sands in Cancún, Mexiko ist, glaube ich, unser 14. Konzert seit dem M3 (Rock Festival, Mai 2025 – Anm.d.A.) — und es wird einfach immer besser und tighter“, sagte DeMartini. „Und diese telepathische Verbindung, die wir auf der Bühne seit den frühen Achtzigern hatten, ist nie weggegangen. Es ist einfach, als würde ein Traum wahr werden.“

Ob die beiden allerdings wieder gemeinsam ins Studio gehen und neue Musik aufnehmen werden, ließ der Musiker offen. Zwar unterhalte man sich über die Möglichkeit, dies zu tun, konkrete Pläne in diese Richtung gebe es allerdings noch nicht. Nur so viel: Pearcy habe bereits vorgeschlagen, im kommenden Jahr neues Material auszuarbeiten. DeMartini Antwort: „Ich bin bereit, wenn du es bist, Kumpel!“

—

