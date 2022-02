Eddie Vedder und Nikki Sixx im Glam Metal-Beef

Zwischen Pearl Jam-Frontmann Eddie Vedder und Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx hat sich ein feiner, kleiner Streit entsponnen. Angefangen hat alles mit einem Interview des Grunge-Musikers, in dem er sagte, er verabscheue die Glam Metal-Szene der späten Achtziger Jahre. In seiner Replik bezeichnete Sixx Pearl Jam als „eine der langweiligsten Bands der Geschichte“.

Im Gespräch mit der „New York Times“ erinnerte sich Eddie Vedder: „Ich habe früher für einen Club in San Diego Ausrüstung für Konzerte verladen. So landete ich bei Shows, zu denen ich selbst nicht gegangen wäre. Das waren Bands, die in den späten Achtziger Jahren das MTV-Monopol hatten. Es waren die Metal-Gruppen, die — ich versuche nett zu sein — ich verabscheute. ‘Girls, Girls, Girls’ und Mötley Crüe. Ich habe es gehasst. Ich hasste, wie die Jungs aussahen. Ebenso, wie die Frauen aussahen. Es fühlte sich so nichtssagend an. […]

Direkte Retourkutsche

Was ich zu schätzen wusste, war, dass in Seattle und der alternativen Szene die Frauen ihre Springerstiefel und Kapuzenpullis tragen konnten. Und ihre Haare sahen azs wie die von Cat Power. […] Sie verkauften sich nicht unter Wert. Sie konnten eine Meinung haben und wurden respektiert. Das ist eine Veränderung, die Bestand hat. Es klingt so abgedroschen, aber davor waren es Bustiers. Die einzige Person, die ich schätzte und in den Neunzigern ein Bustier trug, war Perry Farrell [von Jane’s Addiction — Anm.d.A.].“

Nikki Sixx wiederum kommentierte die Aussagen von Eddie Vedder wie folgt in den Sozialen Medien (siehe unten): „Es hat mich heute zum Lachen gebracht, wie sehr der Pearl Jam-Sänger Mötley Crüe hasste. Angesichts dessen, dass sie eine der langweiligsten Bands der Geschichte sind, ist das ein Kompliment, oder?“ Darüber hinaus verglich er den Gesangsstil Vedders damit, mit Murmeln im Mund zu singen.

Made me laugh today reading how much the singer in Pearl Jam hated @MotleyCrue. Now considering that they’re one of the most boring bands in history it’s kind of a compliment isn’t it?#TheStadiumTour #RocknRoll — 📷 (@NikkiSixx) February 5, 2022