W.A.S.P.: Blackie Lawless plant Setlist mit Überraschungen

Blackie Lawless - W.A.S.P.
Blackie Lawless mit W.A.S.P. @ Tons Of Rock Festival 2024 in Oslo.
Foto: Redferns/Getty Images, Per Ole Hagen. All rights reserved.
von
Der W.A.S.P.-Frontmann will seinem Publikum auf der kommenden Tour etwas bieten. Deshalb greift er auf wenig(er) gehörte Songs aus seinem Katalog zurück.
Kommenden September und Oktober touren W.A.S.P. durch Kanada und die USA. Als Special Guest mit dabei: KK’s Priest. Neben dem hochkarätigen Line-up hat Band-Chef Blackie Lawless außerdem einige musikalische Überraschungen parat, wie er im Interview mit ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ verriet.

W.A.S.P.: Werkschau der Frühphase

Musikalisch wolle sich Lawless auf die ersten Alben mit W.A.S.P., im Speziellen die erste vier, darunter W.A.S.P. (1984), THE LAST COMMAND (1987), INSIDE THE ELECTRIC CIRCUS (1989) und THE HEADLESS CHILDREN (1989) fokussieren. „Die Idee dazu hatten wir bereits 2018, aber als wir mit den Vorbereitungen begannen, wurden wir jäh durch COVID unterbrochen“, erklärte der Musiker. „Wir mussten alles auf Eis legen. Und als wir 2022 wieder auf Tour gehen wollten, war es Zeit, etwas Neues zu machen, denn das wäre unser 40. Jubiläum gewesen. Also haben wir die Idee erst einmal zurückgestellt. Und jetzt greifen wir sie wieder auf.“

Auf die Frage, ob er sich schon Gedanken über die Setlist gemacht habe, antwortete Lawless: „Wie heißt es so schön: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt – man weiß nie, was passiert, bis man in den Proben ist. Wenn es nach mir ginge, würden wir mit einigen Stücken von THE HEADLESS CHILDREN anfangen und uns von da aus rückwärts durch die Setlist arbeiten. Ich möchte gleich zu Beginn klarstellen, dass Sachen zu hören sein werden, die ich wahrscheinlich seit 39, 40 Jahren nicht mehr gespielt habe.“ Auf zu unbekannte Stücke wolle Lawless dabei allerdings nicht zurückgreifen.

„Wenn man den Eindruck hat, dass man sich in Selbstverliebtheit suhlt […], sollte man das vielleicht noch mal überdenken. Man ist dazu verpflichtet, den Leuten das zu geben, was sie wollen“, so Lawless. „Sie bezahlen dafür nicht nur mit ihrem Geld. Sie bezahlen dafür mit ihrer Zeit, um aufzustehen, sich fertigzumachen und zu diesem Konzert zu kommen. Das ist eine Menge Vorbereitung.“


