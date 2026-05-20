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Static-X sagen sämtliche Auftritte für dieses Jahr ab

Static-X
Xer0 (Edsel Dope) & Tony Campos, Static-X, 18. August 2022 in Austin, Texas.
Foto: WireImage via Getty Images, Gary Miller. All rights reserved.
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Static-X haben wegen ernsthafter gesundheitlicher Probleme sämtliche Konzerte für 2026 abgesagt – darunter auch vier Shows in Deutschland.
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Eigentlich wollten Static-X im Juni auf Europatournee gehen, zu der auch einige Headliner- und Festivalshows im deutschsprachigen Raum gehörten. Doch hindern „ernsthafte medizinische Probleme“ das Quartett daran, die geplante Tour anzugehen. Überhaupt sei dieses Jahr mit keinem Live-Auftritt der Band mehr zu rechnen.

Ein Haufen alter Männer

Über die Sozialen Medien veröffentlichten Tony Campos und Co. jüngst folgendes Statement: „Aufgrund ernsthafter medizinischer Probleme sehen wir uns gezwungen, unsere verbleibenden Tourneetermine im Jahr 2026 abzusagen. Die Situation ist unvermeidbar und erfordert sofortiges Handeln.“ Weiterhin bedauern Static-X „die Unannehmlichkeiten sehr und versprechen, 2027 größer, stärker und schneller auf die Bühne zurückzukehren.“ Abschließend betont die Band: „Wir schätzen eure anhaltende Liebe und Unterstützung sehr und freuen uns darauf, euch alle schon bald wiederzusehen!“

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Da in der Meldung keine Details genannt werden, bleibt natürlich Raum für Spekulationen, aber auch Sorgen seitens der Fan-Gemeinde. Dies veranlasst die Nu-Metaller in den Kommentaren hinzuzufügen: „Macht euch keine Sorgen um uns – uns wird es gutgehen. Wir sind nur ein Haufen alter Männer, bei denen ein paar Teile repariert werden müssen.“

Erst am 15. Mai standen Static-X bei Sonic Temple Festival in Ohio auf der Bühne, und alle Band-Mitglieder wirkten fit. Irgendetwas muss sich demnach binnen weniger Tage aufgetan haben. Von den Absagen sind auch die Headlinershows in Berlin, München, Hamburg und Dortmund sowie die Auftritte beim österreichischen Nova Rock Festival und dem Hellfest in Clisson betroffen.

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Nun bleibt zudem die Frage, wie sich die derzeitige Situation generell auf das Band-Geschehen auswirkt. Immerhin gab Bassist Tony Campos vergangenen September gegenüber Bloodstock TV an, dass dieses Jahr endlich die Dokumentation ‘Evil Disco: The Rise, Fall, And Regeneration Of Static-X’ erscheinen soll. Obendrein will das Quartett an neuer Musik arbeiten. Zuletzt erschien Anfang 2024 mit PROJECT REGENERATION VOL. 2 das zweite Album seit dem Tod (2014) des einstigen Frontmanns und Mitbegründer Wayne Static.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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