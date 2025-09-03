Toggle menu

Static-X: Erst eine Dokumentation, dann ein neues Album

Tony Campos,Static-X
Tony Campos mit Static-X, 18. August 2022 in Austin, Texas.
Foto: Getty Images, Rick Kern. All rights reserved.
von
Static-X haben derzeit interessante Dinge in Arbeit und langfristig einiges auf der Agenda, wie Bassist Tony Campos berichtet.
Static-X haben gerade ihre Europatournee hinter sich gebracht, womit sie gleich den hiesigen Festival-Sommer mitgenommen haben. Im Hintergrund werkelt das Quartett schon seit geraumer Zeit an einer Band-Dokumentation namens „Evil Disco: The Rise, Fall, And Regeneration Of Static-X“. Dazu wurde bereits im Frühjahr 2024 ein Trailer veröffentlicht. Ebenfalls 2024, jedoch schon im Januar, ist mit PROJECT REGENERATION VOL. 2 das zweite Album seit dem Tod (2014) des einstigen Frontmanns und Mitbegründer Wayne Static erschienen.

Erst schneiden, dann schreiben

Nun wurde Tony Campos von Bloodstock TV nach dem derzeitigden Stand der Dinge gefragt und wie es um neue Musik steht. „Wir haben darüber gesprochen, neues Material und neue Songs zu schreiben“, antwortet der Bassist. Jedoch müsse zunächst die Dokumentation fertiggestellt werden. Erst danach „werden wir uns wieder dem Schreiben von neuem Material widmen. Ich möchte nicht mit zu vielen Dingen jonglieren.“ Wenn die Arbeit an der einen Sache erledigt ist, könne man sich schließlich besser auf die nächste fokussieren.

Project Regeneration Volume 2
Project Regeneration Volume 2 Für € 18,93 bei Amazon kaufen

Auf die Frage, ob die Dokumentation 2026 erscheinen wird, antwortet Campos: „Ja, genau darauf haben wir uns eingestellt. Wir sind gerade im Schnittprozess. Das gesamte Filmmaterial ist fertig. Wir müssen nur noch den richtigen Schnitt finden.“ Zunächst geht es jedoch mit Mudvayne auf eine ausgedehnte Tour durch Nordamerika, die bis Ende Oktober andauert. Das restliche Jahr wollen Static-X am Dokumentarfilm feilen, in der auch Freunde und Kollegen zu Wort kommen. Zum Anlass wurde dafür der 25. Geburtstag des Debütalbums WISCONSIN DEATH TRIP genommen, das Static-X letztes Jahr feierten. Gleichsam war es das 30. Band-Jubiläum.

Vergangenen Herbst sagte Tony Campos gegenüber Rock News Weekly dazu: „Ich denke, es wird cool. Es wird ein wirklich cooler Rückblick auf die Geschichte der Band und die Geschichte von Wayne und wie er unser aller Leben beeinflusst hat.“ Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Wenn Campos Recht behält, sollte es jedoch nicht mehr allzu lange dauern.

Band-Dokumentation Mudvayne Neue Musik Static-X Tony Campos Tour Tournee
