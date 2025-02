Static-X kommen im Sommer auf Europa-Tour

Anfang 2024 erschien mit PROJECT REGENERATION VOL. 2 die zweite Albumveröffentlichung von Static-X, nach dem Tod von Frontmann und Mitbegründer Wayne Static 2014. Seit der Wiedervereinigung 2019 steht XerO am Mikrofon, dessen wahre Identität noch immer heiß diskutert wird. Und die Spekulationen können bald schon live vor Ort vertieft werden, denn Static-X kommen mit neuen und alten Songs auf Europatournee.

Hier die DACH-Termine:

30.07. Dresden, Alter Schlachthof

31.07. Wacken, W.O.A.

05.08. Wien, Simm City

07.08. Saarbrücken, Garage

12.08. Bern, Bierhubeli

13.08. Bochum, Zeche

14.08. Sulingen, Reload Festival

15.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze

Während in Wien und Saarbrücken Wednesday 13 als Support dabei sind, werden in Bern Drowning Pool anheizen. Überdies sind – außer in Wacken und beim Summer Breeze – Dope mit von der Partie. Zufall oder praktischer Umstand? Immerhin steht Dope-Fronter Edsel Dope hoch im Kurs, wenn es um XerO geht. Er selbst bestreitet jedoch stets, bei Static-X zu singen. Zuletzt im Interview mit The Adventures Of Pipeman. Dort wurde er zu seiner Rolle befragt, Bassist Tony Campos, Schlagzeuger Ken Jay und Gitarrist Koichi Fukuda zu helfen, das Erbe von Static-X am Leben zu erhalten. Nach wie vor bezeichnet sich der Sänger lediglich als Fan und Freund der Band.

Die Marke Static-X

Empfehlung der Redaktion Static-X: Identität von Wayne Static-Double gelüftet Nu Metal Edsel Dope hat in einem emotionalen Facebook-Post die Spekulationen zerschlagen, wonach er der derzeitige Static-X-Frontmann XerO sei. Vor zwei Jahren wurde Edsel Dope in einer Radiosendung zur Entscheidung befragt, die Identität von XerO „geheim“ zu halten und den Namen der Person nicht öffentlich zu nennen, die in den letzten Jahren mit Tony Campos, Ken Jay und Koichi Fukuda unterwegs ist. „Ehrlich gesagt geht es nicht so sehr darum, privat zu bleiben. Es geht vielmehr darum, die Marke Static-X zu respektieren und diesen Respekt zu bewahren“, gibt er an, und nennt Ghost als Beispiel: „Jeder weiß, dass hinter der Farbe ein Typ namens Tobias steckt. Aber wenn Leute über Ghost schreiben, nennen sie ihn nicht Tobias. Sie respektieren das Wesen und nennen ihn Papa, was zum Teufel er auch sein mag. Und das liegt daran, dass sie das Kreative respektieren. Sie respektieren dessen künstlerische Integrität genug, um dies zu würdigen.“

Dann bezieht sich Dope dennoch mit ein, gibt jedoch an, dass er kein Interesse daran habe, als Sänger von Static-X genannt zu werden. Dies könne nur Wayne Static sein. Da das aber nicht mehr möglich ist, wurde eine Kunstfigur geschaffen, die es den übrigen Band-Mitgliedern ermöglicht, „eine Zukunft zu haben und weiterzumachen.“

