Static-X: Identität von Wayne Static-Double gelüftet

Static-X mit neuem Frontmann XerO of Static-X am 26. Juli 2019 in Los Angeles

Static-X touren bekanntlich mit einem mysteriösen Frontmann XerO durch die Lande, dessen Identität die Band streng geheim hielt. Damit dürfte nun Schluss sein, denn das dänische Magazin „Metal A Day“ will herausgefunden haben, wer sich hinter dem Künstlernamen XerO verbirgt. Und zwar mittels eines Vergleichs von Konzertfotos (siehe unten): So ist auf dem Hals von XerO ein kleines Tattoo zu sehen, auf dem Hals des unmaskierten Dope-Sängers Edsel Dope angeblich dieselbe Tätowierung.

Der Fotovergleich entstand am 7. Oktober in Hamburg, als beide Bands in der Markthalle aufgespielt haben. Der Fotograf Anders Groos Mikkelsen war vor Ort, um Bilder zu schießen. Dabei ist ihm diese besondere Ähnlichkeit aufgefallen. Die Enthüllung, dass es sich bei XerO um Edsel Dope handelt, ist in Szenekreisen offenbar keine große Überraschung. Seit Static-X ihr Comeback bekannt gegeben haben, hielten sich Gerüchte, dass es sich bei dem Maske tragenden Wayne Static-Doppelgänger um Edsel Dope handelt.

Gedenken über alles

Laut den anderen Bandmitgliedern von Static-X war diese Anonymität stets beabsichtigt. So sagte Bassist Tony Campos: „Die Identität des Sängers geheim zu halten belässt den Fokus auf der Erinnerung an Wayne und die originale Besetzung der Band und das erste Album WISCONSIN DEATH TRIP. Es hält den Fokus darauf, anstatt eine ‚Van Hagar‘-Situation zu haben [Referenz an die Zeit, als Sammy Hagar der Sänger und Gitarrist bei Van Halen war – Anm.d.R.]. Wir wollten es nicht so präsentieren: ‚Hier sind Static-X mit ihrem neuen Sänger.‘ Darum geht es nicht, das wollen wir nicht machen. Daher finde ich, dass die Maske dabei hilft, dies zu erreichen.“

Schlagzeuger Ken Jay ergänzte dazu: „Für uns war das Ziel zu 100 Prozent, die Stimmung und den Geist von Static-X erneut einzufangen. Wir waren nie daran interessiert, ein Hologramm oder Waynes aufgezeichneten Gesang zu verwenden. Es muss echt sein und eine Seele und einen Puls haben. Static-X waren immer vier Kerle. Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang. Wir wollten an dieser Formel nicht herumpfuschen. Das ist die elektrischste Version des WISCONSIN DEATH TRIP 2.0, die wir uns vorstellen können, ohne tatsächlich Wayne hier bei uns zu haben.“

