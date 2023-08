W.A.S.P.: Blackie Lawless‘ Rücken-OP verlief erfolgreich

Empfehlung der Redaktion W.A.S.P.: Blackie Lawless will Europa-Tour im Sitzen beenden Glam Metal, Heavy Metal Obwohl W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless seine Gesundheit zu schaffen macht, will er unbedingt die aktuell laufende Europa-Tour fortsetzen - im Sitzen. Diese Woche veröffentlichte W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless über die Sozialen Medien eine Erklärung bezüglich seines Gesundheitszustands. „Ich habe heute gerade meine Rückenoperation hinter mir und alles ist gut, die Operation war ein großer Erfolg!“, schrieb er. „Der Arzt sagte, er sei sehr zufrieden und die Ergebnisse seien positiv. Großartig. Nun brauche ich Zeit, um mich etwas auszuruhen. Vielen Dank an alle für die Unterstützung.“ Aufgrund der schweren Rückenverletzungen, die sich der Sänger während der Europa-Tour zum 40. Jubiläum zugezogen hatte, wurde die geplante US-Tournee für 2023 abgesagt und auf Anfang 2024 verschoben.

Die Absage der US-Konzerte begründete Blackie damals wie folgt: „Das Ausmaß der Verletzungen, die ich mir während der Europatournee 2023 zugezogen habe, waren weitaus größer als ursprünglich diagnostiziert. Jetzt wird eine Operation erforderlich sein, um das Problem zu beheben. Nachdem ich zunächst einen Bandscheibenvorfall erlitten hatte, kam es im weiteren Verlauf dieser Tournee zu einem zweiten Bandscheibenvorfall. Als ich nach Hause zurückkehrte, zeigte ein zweites MRT auch einen gebrochenen Wirbel in meinem unteren Rückenbereich.“

„Ich hatte das Glück, mit den besten Spezialisten in den USA zusammenzuarbeiten, und seit ich wieder zu Hause angekommen bin, befinde ich mich in einer intensiven Reha. Es läuft gut, aber der Schaden war ziemlich groß und alle Ärzte sind sich einig, dass es die sicherste Option sei, die Tournee um ein paar Monate zu verschieben. Es ist alles das Ergebnis einer Verletzung, die ich mir vor einigen Jahren zugezogen habe. Ich gebe mein Bestes, um zurück auf die Bühne zu kommen, und […] wenn die Folter niemals aufhört, dann hört auch die 40. niemals auf!"

I just got out my back surgery earlier today and all is good, the surgery was a big success! The Dr. said he was very pleased and the results were great. Now to get some rest. Thank you to everyone for all the support. – Blackie Lawless#waspnation #wasp #blackielawless #hardroc pic.twitter.com/7uF8q7SuGK

