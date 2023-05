W.A.S.P.: Blackie Lawless will Europa-Tour im Sitzen beenden

auch interessant

Schon zu Beginn der Tournee hatte Blackie Lawless mit seiner Gesundheit zu kämpfen: Der Sänger und Gitarrist der Glam Metal-Formation W.A.S.P. absolvierte die Konzertreise mit einem Bandscheibenvorfall. Und obwohl er die bisherigen Konzerte in gewohntem Rahmen gemeistert hat, muss der Musiker für die restlichen Shows einen Gang zurückschalten.

Blackie Lawless spielt im Sitzen

Empfehlung der Redaktion Joey DeMaio geht auf „Spoken-Word-Tour“ True Metal Die ‘Crushing The Enemies Of Metal’-Tour von Manowar ist durch. Doch Fans haben im November die Chance, Joey DeMaio auf der Bühne zu sehen. In einem Interview, das auf der offiziellen Website von W.A.S.P. erschien, erklärte Blackie Lawless: „Wie viele von euch bereits wissen, erlitt ich etwa zwei Wochen nach Beginn der Tour einen schweren Rückschlag durch einen sehr unqualifizierten Arzt hier in Europa. Dann wurde ich in einem Krankenhaus in Berlin behandelt, und das Ärzteteam war einfach fantastisch.

Aber gleichzeitig rieten sie mir dringend, die Tournee abzubrechen, nach L.A. zurückzukehren und mit meiner Reha zu beginnen. Für diese Leute ist es schwer zu verstehen, dass dies das einzige 40. Jubiläum ist, das ich jemals erleben werde, ganz zu schweigen von den Fans, die uns die ganze Zeit zur Seite gestanden, über drei Jahre gewartet haben und aufgrund der Pandemie drei Verschiebungen der Tour erleben mussten.“

W.A.S.P. auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion Sum 41 geben Auflösung bekannt Punk Sum 41 wollen in absehbarer Zeit keine Band mehr sein. Nach einer Welttournee zu ihrem neuen Opus ziehen die Musiker einen Schlussstrich. In der Folge mussten W.A.S.P. zwei Shows in Italien absagen. Der anschließende Gig am 9. Mai in Zürich verlief nicht ohne Komplikationen: Während des Auftritts wurden Blackies Schmerzen so stark, dass er das Konzert abbrechen musste. Trotzdem sträubt sich der Bandchef weiter dagegen, den Rest der Tour abzusagen. Mit seinen Ärzten hat er deshalb eine Vereinbarung getroffen. „Ich habe mit den Ärzten einen Kompromiss gefunden, der darin besteht, dass ich die letzten fünf Shows im Sitzen spielen werde. Unter dieser Voraussetzung haben sie mir die Erlaubnis erteilt, die Tournee zu beenden und die verbleibenden Shows zu spielen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.