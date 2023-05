Sum 41 geben Auflösung bekannt

Die Punk-Rocker Sum 41 wird es nicht mehr allzu lange geben. Die Kanadier haben kürzlich verkündet, dass sie sich nach der weltweiten Konzertreise zu ihrem kommenden Studiowerk HEAVEN :X: HELL trennen werden. Wie sie im zugehörigen Statement verlauten lassen, wollen die einzelnen Musiker anschließend weiterhin aktiv sein.

Abschied mit lautem Knall

„Seit 1996 in Sum 41 zu sein, hat uns einige der besten Augenblicke in unseren Leben eingebracht“, kommentiert das Quintett. „Wir sind sowohl unseren alten als auch neuen Fans, die uns auf jede Art und Weise unterstützt haben, für immer dankbar. Es ist schwer, die Liebe und den Respekt auszudrücken, die wir für euch alle hegen. So wollten wir, dass ihr das zuerst von uns hört. Sum 41 werden sich auflösen. Wir werden noch alle unsere derzeit anstehenden Live-Termine in diesem Jahr absolvieren. Und wir freuen uns darauf, unser finales Album HEAVEN :X: HELL zu veröffentlichen. Damit einher geht eine letzte weltweite Headlinertour, um zu feiern.

Die Einzelheiten werden verkündet, sobald selbige feststehen. Jetzt freuen wir uns erst einmal darauf, euch Nichtsnutze auf der Tour zu sehen. Und dann freuen wir uns darauf, was die Zukunft für jeden von uns bringen wird. Danke euch für die letzten 27 Jahre Sum 41.“ Im April verriet Frontmann Deryck Whibley über HEAVEN :X: HELL: „Es ist ein Doppelalbum. Und auf der HEAVEN-Seite sind zehn Lieder in unserem althergebrachten Sum 41-Pop-Punk-Sound im Stil unserer klassischen Platten ALL KILLER NO FILLER und DOES THIS LOOK INFECTED?. Auf der HELL-Seite sind weitere zehn Lieder — jedoch in härterer Gangart irgendwo zwischen CHUCK und dem, was wir zuletzt gemacht haben.“

