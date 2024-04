Beim belgischen Graspop Metal Meeting wird es 2024 zum 27. Mal jede Menge Metal- und Hard Rock-Acts zu sehen geben. Die letzten 13 Bands wurden bekanntgegeben.

Datum Das Graspop Metal Meeting wird vom 20. bis 23. Juni 2024 stattfinden. Veranstaltungsort Das Graspop Metal Meeting ist ein Metal- und Hard Rock-Festival in Dessel, Belgien. Adresse: Kastelsedijk 2480 Dessel Belgien Preise & Tickets Tagestickets (ab 125,- Euro) und 3-Tages-Tickets (ab 309,- Euro) sind hier erhältlich. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Abbath The Acacia Strain Alice Cooper (Headliner Donnerstag) Alien Weaponry All Them Witches Amaranthe Architects Asinhell Atreyu Avantasia Avenged Sevenfold (Headliner Samstag) Babymetal Batushka Better Lovers Biohazard The Black Dahlia Murder Black Stone Cherry Bleed From Within Blind…