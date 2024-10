Godsmack kündigen Europatournee an

Schon mehrfach haben Sully Erna und seine Kollegen bestätigt, dass LIGHTING UP THE SKY (2023) das letzte Studioalbum von Godsmack sein wird. Im Interview mit dem Radiosender WRIF gab er vor einiger Zeizt an, dass die Band „im Moment viele Singles“ habe, die sie „nicht einmal alle an einem Abend spielen können.“ So sollen künftige Auftritte der Bostoner vor allem von „Greatest Hits-Momenten“ geprägt sein. „Für uns ist es einfach an der Zeit, die Musik und unseren Katalog zu würdigen und den Fans das zu geben, was sie hören wollen“, schloss er seine Ausführungen.

Godsmack-Greatest Hits in Europa

Das gilt dann wohl auch für die europäischen Fans. Denn Godsmack kommen im Rahmen ihrer Welttournee im Frühjahr 2025 auch über den großen Teich. Zusammen mit P.O.D und Drowning Pool werden 14 Stationen in Europa bespielt.

Hier die Termine für Deutschland und Österreich:

29.03. Wien, Gasometer

01.04. Leipzig, Haus Auensee

02.04. München, Zenith

04.04. Berlin, Columbiahalle

05.04. Offenbach, Stadthalle

11.04. Hamburg, Inselpark Arena

12. 04. Oberhausen, Turbinenhalle

Der offizielle Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 30. Oktober beziehungsweise Freitag, den 1. November um 10 Uhr respektive 11 Uhr. Die Verkaufstermine und -zeiten variieren je nach Show. Der Termin in Leipzig ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch mit ein wenig Vorsicht zu genießen, da es zur Location widersprüchliche Informationen gibt. So steht auf der Godsmack-Homepage, dass das Konzert in der Arena Leipzig stattfinden soll. Laut der Konzertagentur MAWI Concert soll jedoch das Haus Auensee der Veranstaltungsort sein.

Bei Eventim ist dieser Termin wiederum gar nicht aufgeführt. Am besten abwarten, bis der Ticket-Verkauf gestartet ist und dann schauen, ob und wo Godsmack und die Special Guests in Leipzig tatsächlich spielen.

