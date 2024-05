Wer wären die Big Four des Nu Metal?

Foto: Getty Images, Mick Hutson. All rights reserved.

Korn in jungen Jahren.

auch interessant

Von den Big Four des Thrash Metal wissen wir alle — Metallica, Megadeth, Slayer und Anthrax spielten 2010 sogar ein paar gemeinsame Konzerte. Doch der Metal hat gewiss mehr Spielarten zu bieten. Das fanden auch die Kollegen von Metak Injection, die ihre Leser zu einer Abstimmung darüber aufriefen, welche Gruppen die Big Four des Nu Metal konstituieren würden. Und das ist das Ergebnis:

Korn (13.660 Stimmen)

Dass die Band um Frontmann Jonathan Davis zu den Big Four de Nu Metal gehören würde, versteht sich von selbst. Die fünf Musiker stellen schließlich so etwas wie die Gründerväter des Genres dar. Mit ihren sieben Saiten umfassenden Gitarren, ihrem Groove und dem wegweisenden Gesang von Davis inspirierten sie eine ganze Generation an Musikern. Kein Wunder, dass Korn fast 4000 mehr Stimmen bekommen haben als die zweitplatzierte Formation.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Slipknot (9.851 Stimmen)

Corey Taylor und Co. müssen gewiss ebenfalls hinein. Innerhalb der Big Four des Nu Metal wären die Masken-Metaller der härteste Vertreter. Nichtsdestotrotz dürfte die neunköpfigen Slipknot derzeit am meisten Rückenwind innerhalb des Siegerquartetts haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Limp Bizkit (9.425 Stimmen)

Es gab eine Zeit, da zählten Fred Durst und Co. zu den größten Bands der ganzen Welt. Zwei Dekaden später zehrt das Quintett immer noch von ihren erfolgreichen Jahren, weswegen es Limp Bizkit wohl auch hier auf Platz drei geschafft haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Linkin Park (7.921 Stimmen)

Auch Linkin Park müssen hier hinein — obwohl sich die Gruppe nach und nach vom Nu Metal verabschiedet und zugänglicheren Tönen verschrieben hat. Der 2017 verstorbene Frontmann Chester Bennington wird für immer legendär bleiben. Einem Medienbericht zufolge bereiten derzeit Rapper Mike Shinoda, Gitarrist Brad Delson und Bassist Dave Farrell eine Reunion mit einer Sängerin vor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf den weiteren Plätzen landeten:

KORN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.