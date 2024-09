Linkin Park: Alle Infos zum Neustart

Linkin Park sind wieder am Leben. Sieben Jahre nach dem Tod des legendären Frontmanns Chester Bennington greifen die US-Amerikaner wieder an. Mit einer neuen Besetzung, mit neuer Musik, mit einer zeitnahen Tournee. Wir haben alle wichtigen Fakten zusammengetragen — darunter auch die Setlist der Reunionshow heute Nacht in den RED Studios Hollywood.

Die neue Besetzung:

Emily Armstrong (Klargesang, Growls)

Mike Shinoda (Klargesang, Rap, Gitarre, Keyboard)

Brad Delson (Lead-Gitarre)

Dave Farrell (Bass)

Joe Hahn (Samples, Turntables)

Colin Brittain (Schlagzeug)

Neue Musik von Linkin Park:

Ab sofort gibt es die neue, energiegeladene Single ‘The Emptiness Machine’ zu hören. Der Song ist der Vorbote zum frischen, mittlerweile achten Studioalbum von Linkin Park: FROM ZERO erscheint am 15. November 2024. Momentan ist die Platte ausschließlich auf der Website der Band vorbestellbar.

Die Tour:

11.09. USA-Los Angeles, Kia Forum

16.09. USA-New York, Barclays Center

22.09. Hamburg, Barclays Arena

24.09. GB-London, The O2

28.09. KR-Seoul, Inspire Arena

11.09. CO-Bogota, Coliseo Medplus

So kam es zur Reunion:

Die Wiedergeburt von Linkin Park kam schleichend. Wie die Gruppe mitteilen lässt, haben sich die Herren Shinoda, Delson, Farrell und Hahn in den letzten Jahren hier und da getroffen — weniger aus dem Antrieb heraus, die Band zu rebooten, sondern vielmehr, um Zeit miteinander zu verbringen. Es ging darum, der alten Kreativität und Kameradschaft nachzufühlen. Während dieser Zeit luden die vier Musiker zahlreiche Freunde ins Studio ein. Dabei kristallisierte sich eine besonders gute Chemie mit Emily Armstrong und Colin Brittain heraus. Was dabei entstand, sollte schließlich zu FROM ZERO werden.

„Je mehr wir mit Emily und Colin arbeiteten, desto mehr genossen wir ihre Weltklassebegabungen, ihre Gesellschaft und die Dinge, die wir erschufen“, plaudert Mike Shinoda aus dem Nähkästchen. „Wir fühlen uns wirklich ermächtigt mit dieser neuen Besetzung und der lebendigen wie energiegeladenen neuen Musik, wir wir zusammen gemacht haben. Wir verweben die klanglichen Berührungspunkte, für die wir bekannt sind, und erforschen weiter neue.“

Zur jüngsten Inkarnation der Formation sowie dem neuen Album FROM ZERO gab Shinoda an: „Vor Linkin Park war unser erster Band-Name Xero. Dieser Albumtitel bezieht sich sowohl auf diesen bescheidenen Anfang als auch die Reise, die wir aktuell unternehmen. Klanglich und emotional geht es um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft — darum, uns unseren charakteristischen Sound zu eigen zu machen, jedoch auf neue Weise und voller Leben. Es wurde mit einer tiefen Wertschätzung für unsere neuen und langjährigen Band-Mitglieder, unsere Freunde, unsere Familie und unsere Fans gemacht. Wir sind stolz auf das, was Linkin Park über die Jahre geworden ist und freuen uns auf die Reise, die vor uns liegt.“

Die Setlist der Live-Stream-Show:

The Emptiness Machine Somewhere I Belong Crawling Lying From You The Catalyst Waiting For The End Numb One Step Closer Lost What I’ve Done In The End Faint Papercut Bleed It Out

