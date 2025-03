auch interessant

Aktuell befinden sich Linkin Park auf großer Welttournee und veröffentlichen regelmäßig neue Folgen LPTV, um ihre Anhängerschaft auf dem Laufenden zu halten. Kürzlich ist Episode 15 erschienen, bei der vor allem das Ende interessant ist. In den letzten zwanzig Sekunden des Videos sind Mike Shinoda und Sängerin Emily Armstrong im Studio in Los Angeles zu sehen und zu hören. Es folgt ein sehr kurzer Moment, in dem man möglicherweise brandneue Musik hört.

Ist neue Musik in Arbeit?

Empfehlung der Redaktion Linkin Park: Label wollte Mike Shinoda aus der Band drängen Nu Metal Die Plattenfirma von Linkin Park wollte einst Mike Shinoda loswerden und die Band komplett um Chester Bennington herum aufbauen. Zwar ist das nicht viel, aber zumindest ein Hinweis darauf, dass Linkin Park zwischen den Liveshows im Studio herumprobieren und an neuem Material arbeiten. Ob die Worte, die in dem kurzen Ausschnitt zu hören sind, irgendwann ein vollständiges Lied ergeben, ist natürlich unklar. Auch ist absolut nichts davon seitens der Band bestätigt. Da insbesondere Mike Shinoda gerne mal für eine Überraschung gut ist, kann man nie wissen. Klar sollte jedoch sein, dass es noch eine Weile bis zur nächsten Veröffentlichung dauern kann. Immerhin ist FROM ZERO erst im November 2024 erschienen.

Ein voller Terminkalender

Außerdem ist die Band noch bis Ende November 2025 auf der zum Album gehörigen Tournee, mit nur wenigen freien Tagen zwischen den einzelnen Shows. Neben den eigenen Headlinershows sind auch einige Festival-Auftritte geplant. Im Anschluss an die Europa-Termine geht es wieder zurück über den großen Teich für zahlreiche Konzerte in Nord- und Südamerika.

Hier die DACH-Termine:

12.06. Novarock Festival, Österreich

16.06.Hannover, Heinz-Von-Heiden Arena

18.06. Berlin, Olympiastadion

20.06. Bern, Bernexpo

01.07. Düsseldorf, Merkur Spiel Arena

08.07. Farnkfurt, Deutsche Bank Park

09.07. Frankfurt, Deutsche Bank Park (Final Show)

Als Special Guests werden Architects, grandson und JPEGMAFIA hierzulande dabei sein. „Wieder auf Tour zu gehen, war unglaublich“, sagte Shinoda nach den ersten Auftritten vergangenes Jahr. „Die Unterstützung der Fans ist überwältigend und wir sind bereit, diese Energie noch weiter in die Welt zu tragen. FROM ZERO ist ein neues Kapitel für uns, und wir freuen uns darauf, es mit allen in einem größeren Rahmen zu teilen.“

