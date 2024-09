Linkin Park stellen neue Sängerin im Live-Stream vor

Linkin Park haben sich tatsächlich wieder vereint. Die Band spielte in leicht veränderter Besetzung am 5. September ab 24.00 Uhr beziehungsweise am 6. September ab 0.00 Uhr ein Reunion-Konzert, das live im Internet gestreamt wurde. Wie in den Gerüchten vorab bereits spekuliert wurde, übernimmt eine Frau den Posten von Chester Bennington — und zwar Emily Armstrong von den Alternative-Rockern Dead Sara aus Los Angeles.

Zu Beginn der Linkin Park-Show strahlt ein Laser von der Decke. Die Instrumente in weißen Laken werden enthüllt — im Hintergrund läuft eine ruhige Version von ‘Castle Of Glass’. Dann kommen endlich unter anderem DJ Joe Hahn, Bassist Dave Farrell und Sänger/Gitarrist Mike Shinoda auf die Bühne. Während der zweiten Strophe des ersten Live-Stückes (dem neuen Song ‘The Emptiness Machine’!) steht plötzlich die blonde Erscheinung Emily Armstrong auf der Bühne — und macht direkt einen super Eindruck. Die angegrowlten Vocals im Stile des 2017 verstorbenen Chester Benningtons sitzen und kommen gut rüber. Es folgt ‘Somewhere I Belong’.

Von null auf hundert

Dann merkt Shinoda an: „Dies ist ein sehr besonderer Tag für uns!“ Alsdann stellt er auch die zwei weiteren Musiker vor: Am Schlagzeug sitzt statt Rob Bourdon nun Colin Brittain, welcher zuvor viel als Musikproduzent tätig war. Gitarrist Brad Delson ist grundsätzlich noch in der Band, wird jedoch beim Live-Stream von einem gewissen Alex Fetter vertreten. Doch damit nicht genug: Linkin Park kündigen direkt ihr neues Studioalbum an — FROM ZERO soll am 15. November 2024 erscheinen. Auf der Website der Gruppe kann es vorbestellt werden. Außerdem wird das Sextett zeitnah auf Tour gehen — ein Deutschland-Konzert in der Hamburger Barclays Arena am 22. September 2024 steht fest.

Zuvor hatten Linkin Park einen Countdown gestartet, der zunächst keine wirklichen Neuigkeiten brachte, sondern sich lediglich in einen tickenden Zeitzähler verwandelte. Letztlich vermeldete die Band selbst, dass am 5. September ein Event stattfindet. Zuletzt kündigten die Musiker für 15.00 Uhr Pazifischer Zeit [24.00 Uhr MESZ] an diesem Tag einen Live-Stream an. Davor heizte Halestorm-Frontröhre Lzzy Hale mit einem ‘Crawling’-Cover die Gerüchteküche an. Darüber hinaus war Monate im Vorfeld über die Wiedervereinigung der Formation spekuliert worden. Orgy-Frontmann Jay Gordon hatte zunächst die unbestätigte Meldung in die Welt gesetzt, dass die Gruppe angeblich mit einer Sängerin weitermachen will. Anschließend berichtete das Branchenmagazin Billboard darüber, dass die Band Angebote für eine Reunion-Tour einholt.

