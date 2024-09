Linkin Park: Lzzy Hale covert ‘Crawling’

auch interessant

Um Linkin Park herum herrscht gerade richtig große Aufregung, der Duft einer Reunion liegt in der Luft. Nach ihrem 100-Stunden-Countdown haben Mike Shinoda und Co. letztlich für Donnerstag, den 5. September ein für fünf Stunden angesetztes Event angekündigt. Was genau dabei passiert, ist nicht bekannt. Die Fans vermuten unter anderem ein Konzert, einen Videodreh und die Offenbarung des neuen Sängers beziehungsweise der neuen Sängerin.

Nun heizt Lzzy Hale die Spekulationen um die Personalie am Mikrofon bei Linkin Park weiter an. Denn dieser Tage hat die Halestorm-Frontfrau ein ruhiges sowie intensives Klavier-Cover von ‘Crawling’ in den Sozialen Medien gepostet. Der gewählte Zeitpunkt kann natürlich rein zufällig sein. Vielleicht hat die Musikern einfach ebenfalls der ganze Hype um die Nu-Metaller erfasst und diesem Gefühl Ausdruck verliehen. Es stellt sich aber gewiss auch die Frage, ob das Timing kein Zufall ist. Klarheit wird hoffentlich der 5. September bringen.

Ungeheure Spannung

Zuvor hatte bereits Sum 41-Sänger und -Gitarrist Deryck Whibley klargestellt, dass er nicht bei Linkin Park einsteigen wird. Und vor ein paar Monaten war die Gerüchteküche um Linkin Park schon heftig am Brodeln. Laut einem Bericht von Billboard hätten dem Medium „mehrere Quellen“ gesteckt, dass die einstigen Nu-Metaller darüber nachdenken, 2025 auf Reunion-Tour zu gehen und dafür eine Sängerin als Ersatz für den 2017 verstorbenen Frontmann Chester Bennington zu engagieren. Darüber hinaus handele es sich hier nicht um alle verbleibenden Band-Mitglieder. Demnach ließen sich diese Option nur Rapper und Multiinstrumentalist Mike Shinoda, Lead-Gitarrist Brad Delson sowie Bassist Dave Farrell durch den Kopf gehen. Billboard zufolge nimmt WME, die Booking-Agentur von Linkin Park, Angebote für eine potenzielle Konzertreise inklusive Festival-Auftritten entgegen.

Außerdem sage eine Quelle, die Band hoffe, eine passende Frontfrau hierfür zu finden. Das passt wiederum zu dem Gerücht, das Orgy-Frontmann Jay Gordon in die Welt gesetzt hat. Im Interview beim US-Radiosender KCAL 96.7 sagte er: „Ich habe gehört, dass sie jetzt eine Sängerin haben. Das habe ich gehört. […] Zitier‘ mich hierbei nicht. Ich bin mir nicht sicher, wer singen wird, aber ich habe gehört, es soll eine Frau sein. Sie werden womöglich versuchen, so weiterzumachen. Das dürfte interessant werden.“ In Nachhinein distanzierte er sich von seiner Aussage und meinte, sie würde aus dem Zusammenhang gerissen, was eindeutig nicht der Fall war. Zudem hatte er das Thema von sich aus zur Sprache gebracht.

LINKIN PARK-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.