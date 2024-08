Deryck Whibley wird nicht bei Linkin Park singen

Sum 41-Frontmann Deryck Whibley beim Auftritt im Fonda Theatre am 12. Oktober 2018 in Los Angeles

Linkin Park haben am 24. August einen hundertstündigen Countdown auf ihrer Website gestartet, der am 28. August um 20 Uhr endet. Was passieren wird, wenn dieser abläuft, war in den vergangenen Tagen Anlass für eine Reihe von Spekulationen. Unter anderem die Reunion der Band steht im Raum. Doch wer den Platz des 2017 verstorbenen Sängers Chester Bennington einnehmen könnte, ist offen. Nun stellt Sum 41-Frontmann Deryck Whibley klar: Er selbst werde auf keinen Fall diese Position bekleiden.

Linkin Park: Deryck Whibley ist nicht dabei

Am 27. August kommentierte Whibley die Spekulationen, er könne im Fall einer Reunion von Linkin Park mit von der Partie sein. „Ich habe das Bedürfnis, einige aktuelle Gerüchte zu zerstreuen", äußerte er in einem Statement auf X. „Mir wurde zu Ohren gebracht, dass viele Leute denken, ich könnte einer wiedervereinten Band beitreten.

Aber ich möchte nur sagen, dass ich, entgegen der landläufigen Meinung, weder Oasis noch Linkin Park beitreten werde. Oder irgendeiner anderen Band. Ich habe meine eigene Tour und Buch-Ankündigung, die ich jetzt auf das Ende der Woche vor unserer US-Tour verschieben werde. Ich freue mich darauf zu sehen, was diese beiden großartigen Bands in Zukunft machen.“

