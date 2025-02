Nirvana-Reunion mit Post Malone als Sänger

Nirvana am Valentinstag, was könnte es Romantischeres geben (außer vielleicht Bullet For My Valentine)? Genau das hat der vergangene Freitag gebracht. Die US-amerikanische Talkshow ‘Saturday Night Live’ ist 50 Jahre alt geworden und feierte dieses Jubiläum mit Pauken, Trompeten und den verbliebenen Nirvana-Mitgliedern. Krist Novoselic war von der Gründung 1987 bis zum tragischen Ende der Band 1994 am Bass und Akkordeon zu finden. Dave Grohl stieg 1990 ein und trommelte und sang nach Leibeskräften. Pat Smear, der dritte im Bunde des überlebenden Trios, war ab 1993 ein Jahr lang an der Gitarre tätig.

Diese drei Musiker taten sich am 14. Februar mit dem Sänger und Rapper Post Malone zusammen, um ‘Smells Like Teen Spirit’ für die Jubiläums-Episode der Fernsehserie zu spielen. Das Video seht ihr hier:

Post Malone ist bekannterweise Nirvana-Fan

Empfehlung der Redaktion Nirvana: Live-Reunion der noch lebenden Band-Mitglieder Rock Vier Jahre nach den Rock And Roll Hall Of Fame-Auftritten spielten Dave Grohl, Krist Novoselić und Pat Smear erneut Nirvana-Songs live. Post Malone hat in den letzten zehn Jahren an Bekanntheit gewonnen und kann mittlerweile knapp 70 Millionen Hörer auf Spotify verzeichnen. Seine Mischung aus Hip-Hop, Pop, R&B und Rock wurde zu seinem Erkennungsmerkmal. Dass er sich für Nirvana begeistert, ist seit den Corona-Lockdowns bekannt. Damals veranstaltete er gemeinsam mit Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker einen Tribut-Livestream für Nirvana. Alle Einnahmen aus diesem Projekt gingen an die World Health Organisation. Anscheinend ist aus diesem Tag eine neue Beziehung zwischen den Rockern und Post Malone erwachsen.

Dass der Rapper an die Stelle von Kurt Cobain treten darf, ist eine ganz besondere Ehre. Seit dessen Tod gab es vereinzelte Nirvana-Konzerte, jedoch meistens mit einer Frau am Gesang. Kurz vor der Aufnahme der Band in die Rock And Roll Hall Of Fame im Jahr 2014 sagte Grohl dem ROLLING STONE: „Wir fragten nicht einmal jemand anderen. Das fügte der Show eine ganz andere Dimension hinzu. Es fügte Substanz und Tiefe hinzu, sodass es nicht nur zu einer Lobeshymne wurde. Es ging mehr um die Zukunft.“

—

