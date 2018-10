Nirvana: Live-Reunion der noch lebenden Band-Mitglieder

Foto: FilmMagic, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Beim Cal Jam Festival im kalifornischen San Bernardino ereignete sich nach dem Foo Fighters-Headliner-Auftritt etwas Historisches: Die drei einstigen Mitstreiter von Kurt Cobain taten sich zusammen und spielten sechs Songs.

Bereits 2014, bei den Feierlichkeiten zur Nirvana-Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame, konnte man die drei erleben, ebenfalls mit Joan Jett, aber auch unter anderem J. Mascis von Dinosaur Jr konnte als Sänger glänzen:

https://www.youtube.com/watch?v=NC89TlKBUrg Video can’t be loaded: Nirvana – Saint Vitus Bar 04/10/14 (Hall of Fame After Party) (https://www.youtube.com/watch?v=NC89TlKBUrg)

https://www.youtube.com/watch?v=y5uHsJdqzK8 Video can’t be loaded: Members of Nirvana w/ Joan Jett – „Smells Like Teen Spirit“ Live at 2014 Rock Hall Induction (https://www.youtube.com/watch?v=y5uHsJdqzK8)

Dave Grohl, Pat Smear (beide Foo Fighters) und Krist Novoselić, der mit seiner aktuellen Band Giants In The Trees am Nachmittag beim Cal Jam aufgetreten war, spielten ein Mini-Set mit sechs Nirvana-Stücken.

Am Mikro standen dafür John McCauley (Deer Tick) und Joan Jett. Bei ‚All Apologies‘ spielte Novoselić Akkordeon, und Brody Dalle kam als Bassverstärkung dazu.

Die Nirvana-Setlist:

Serve The Servants (mit John McCauley) Scentless Apprentice (mit John McCauley) In Bloom (mit John McCauley) Breed (mit Joan Jett) Smells Like Teen Spirit (mit Joan Jett) All Apologies (mit Joan Jett und Brody Dalle)

Noch letztes Jahr wurde Grohl gefragt, ob er sich nach den 2014er-Liveshows weitere Reunion-Aktivitäten vorstellen könne, woraufhin er sich unsicher zeigte:

„Seit Kurts Tod hatten wir nicht mehr zusammengespielt, und es fehlte einfach etwas. Ob wir das wiederholen können? Keine Ahnung.“

Seht hier Nirvana live mit John McAuley und Joan Jett:

https://www.youtube.com/watch?v=zisoFZojWOA Video can’t be loaded: Nirvana Reunion Serve the Servants live at Cal Jam (https://www.youtube.com/watch?v=zisoFZojWOA)

https://www.youtube.com/watch?v=IYygtPVeJVQ Video can’t be loaded: Nirvana Reunion Scentless Apprentice live at Cal Jam 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=IYygtPVeJVQ)

https://www.youtube.com/watch?v=6x1VtrM2tc0 Video can’t be loaded: Nirvana Reunion In Bloom live at Cal Jam 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=6x1VtrM2tc0)

https://www.youtube.com/watch?v=4w9dNUIiOJs Video can’t be loaded: Nirvana Reunion Breed live at Cal Jam 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=4w9dNUIiOJs)

https://www.youtube.com/watch?v=th2e3UNe3Cc Video can’t be loaded: Nirvana Reunion Smells Like Teen Spirit Live at Cal Jam 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=th2e3UNe3Cc)