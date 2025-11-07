Erst im Frühjahr stellten sich Nefarious offiziell vor. Am 18. Juli veröffentlichte die Truppe bestehend aus Sänger Katon W. De Pena (Hirax), Bassist Tom Gears (Blind Illusion, Ancient Mariner), Schlagzeuger Will „Beastman“ Carroll (Death Angel) sowie den Gitarristen Rick Hunolt (Ex-Exodus, Diehumane) und Doug Piercy (Heathen, Anvil Chorus) ihr Debütalbum ADDICTED TO POWER. Doch anscheinend hat das Projekt nicht für alle Mitglieder dieselbe Priorität. De Pena ist nämlich schon raus.

Fehlende Kommunikation

Will Carroll war jüngst zu Gast bei Zetro’s Toxic Vault, wo er mit Ex-Exodus-Frontmann Steve „Zetro“ Souza über die Situation sprach. „Es hat nicht geklappt“, meint der Drummer. „Hirax sind auf Tour und ziemlich beschäftigt. Das hat natürlich eine Rolle gespielt.“ Des Pudels Kern sei jedoch recht unfeines Verhalten von Katon W. De Pena. „Das eigentliche Problem war die Kommunikation. Er hat monatelang nicht mit uns gesprochen… Er hat den Kontakt einfach abgebrochen. Wir haben das so interpretiert, dass er nicht mehr in der Band sein wollte. Wir haben zwar einige Zeit mit Warten und Herumsitzen verschwendet, aber mussten weitermachen.“

Also schauten sich Nefarious nach einem neuen Sänger um und fanden Sean Rivera. „Er ist Mitglied einer Band namens Coffin Hunters. Nicht zu verwechseln mit Jack Gibsons Coffin Hunter. Hier ist der Name im Plural, und sie sind eher eine traditionelle Heavy Metal-Band. Sie spielen oft in Santa Rosa. Rick hat ihn entdeckt. Er war bei einem ihrer Konzerte und hat ihn singen gehört. Und wir wussten, dass es mit Katon nicht so gut lief.“ Seinen ersten Auftritt mit Nefarious soll Rivera Anfang Januar in San Francisco absolvieren.

Im Nachgang schrieb Carroll in einem Social Media-Post bezüglich seiner Aussagen noch: „Ich habe nichts Unangemessenes oder Unwahres gesagt. Tatsächlich habe ich eine sehr harmlose Version der ganzen Katon-Sache erzählt.“ De Pena selbst hat sich bislang noch nicht zu all dem geäußert.

