Bei unserem allseits beliebten Jahresabschlussfestival METAL HAMMER PARADISE gibt es auch dieses Mal wieder nicht nur bockstarke Live-Konzerte von unter anderem Saxon, D-A-D, Nestor, Kanonenfieber, Apocalyptica, Endseeker, The Night Eternal, Benediction und Rhapsody Of Fire. Denn dank des umfang- wie abwechslungsreichen Rahmenprogramms kommt bei der Indoor-Sause am 28. und 29. November 2025 in der Ferienanlage Weissenhäuser Strand nie Langeweile auf. Folgendes könnt ihr euch gönnen:

Veranstalter-Talk

Samstag (29.11.) 12:30 Uhr Motörhütt

Informativer als hier wird es nicht: Festival-Veranstalter Stephan Thanscheidt (CEO FKP Scorpio) und METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler laden euch wie gewohnt zu einer interaktiven Gesprächsrunde ein und freuen sich über eure Fragen zum Festival, dem aktuellen Status quo der Live-Branche sowie dem namensgebenden Print-Magazin. Auch Band-Wünsche für die kommende Edition 2026 sind willkommen. Traut euch, das Wort zu erheben – hier werdet ihr gehört!

Lesung: „Auf Kohle geboren“

Samstag (29.11.) 14:00 Uhr Motörhütt

2025 dürfte als Lesejahr in die Musikgeschichte eingehen: So viel hochwertige Literatur für Metalheads gab es vermutlich noch nie! Eines der besten Bücher stammt von Autor Holger Schmenk, der für die offizielle Sodom-Biografie ‘Auf Kohle geboren’ verantwortlich zeichnet. Aus diesem so informativen wie unterhaltsamen Werk liest der auch von der Reihe ‘Kumpels in Kutten’ bekannte Autor live bei uns vor. Seid dabei und lasst euch von spannenden Anekdoten über die Potthelden um Tom Angelripper überraschen!

Live-Interview mit Doug Scarrett (Saxon)

Samstag (29.11.) 16:00 Uhr Motörhütt

Doug Scarrett greift bereits seit 1995 bei Saxon in die Saiten. Das reicht dem versierten Gitarristen aber nicht: Anfang 2026 erscheint mit TIMES OF LEGEND das Debütalbum seiner Nebengruppe Venger. Im Live-Interview vor Ort berichtet der Musiker vom Launch seiner neuen Band sowie aus seinem Alltag bei Saxon. Natürlich hat er dabei sein angestammtes Instrument in den Händen und wird es sich nicht nehmen lassen, das ein oder andere bekannte Riff anzuspielen.

Kneipenquiz mit Till Burgwächter

Samstag (29.11.) 17:30 Uhr Motörhütt

In diesem Jahr präsentieren wir euch eine Neuheit im Programm unseres Festivals: Till Burgwächter, seines Zeichens Braunschweiger Schreib-Workaholic, Trveheim-Abgeordneter und Lokallegende (im doppelten Sinne zu verstehen), lädt euch zum „Heavy Metal-Tablequiz By Klaue und Till“ ein. Stellt euch in einer unterhaltsamen Runde seinen kniffeligen Fragen, beweist euer Metal-Fachwissen und tauscht euch mit anderen Teilnehmenden über Spitzfindigkeiten und strittige Lösungen aus!

Bowling mit April Art

Samstag (29.11.) Qualifikation ab 18:00 Uhr

Finale (mit Band) ab 20:00 Uhr Bowlingbahn

Auf diesen sportlichen Programmpunkt freuen sich Jung und Alt besonders: Ihr habt die Chance, beim Bowling nicht nur gegen die agilsten Mitglieder der METAL HAMMER-Redaktion anzutreten, sondern auch gegen Bands! In diesem Jahr treten die hessischen Modern Metaller April Art um Sängerin Lisa-Marie Watz in den Ring und rufen ihren roten Alarm auf der Bahn statt Bühne aus.

Wenn Flammen tanzen

Freitag (28.11.) & Samstag (29.11.) um jeweils 19:30 Uhr & 21:30 Uhr

Ihr dürft euch zweimal täglich an einem flammenden Spektakel kredenzt von Yerucan Fire Art erfreuen! Vor der stimmungsvollen Kulisse des Mittelaltermarktes wird ein dynamischer Mix aus verschiedenen Disziplinen des Feuer-Tanzes präsentiert.

—

