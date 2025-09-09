Neue Bands für METAL HAMMER PARADISE: D-A-D, Rhapsody Of Fire u.a.

Das musikalische Programm der 12. Ausgabe des METAL HAMMER Paradise steht fest – das Indoor-Festival, das am 28. und 29. November 2025 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand stattfindet, gibt mit Freude die Erweiterung des Line-ups und die Tagesverteilung der Konzerte bekannt. Nach der ersten Welle von Ankündigungen im Frühjahr dürfen sich die Fans nun auf acht weitere hochkarätige Acts freuen, die das Programm noch facettenreicher machen.

Hochkarätiges Upgrade

Mit dabei sind D-A-D, die dänischen Rock-Legenden, die mit energiegeladenem Hardrock und einem Hauch von augenzwinkerndem Humor seit Jahrzehnten Bühnen weltweit erobern. Für epische Hymnen und virtuose Melodien stehen Rhapsody Of Fire, die Meister des Symphonic Power Metal, die mit orchestraler Wucht und Fantasy-Epen Gänsehaut garantieren. Brainstorm bringen druckvollen, hymnischen Power Metal mit Ohrwurmrefrains und markantem Gesang – ein Garant für Headbanger-Momente. Härter wird es mit Endseeker, der Hamburger Death-Metal-Band, die mit kompromisslosen Riffs, Growls und purer Intensität für wuchtige Abwechslung sorgt.

Die junge Band Induction überzeugt mit modernem, technisch ausgefeiltem Power Metal, bei dem Melodie und Härte Hand in Hand gehen. Fateful Finality stehen für thrashige Energie, aggressive Shouts und mitreißende Bühnenpräsenz – hier ist pure Adrenalin-Attacke angesagt. Frischen Wind bringen Blacktoothed, die mit einem Mix aus modernem Rock und Metal, gepaart mit eingängigen Hooks und jugendlicher Spielfreude, für Dynamik im Programm sorgen. Abgerundet wird das Line-up von Invoke, die das Festival mit kraftvollem Metalcore, tiefen Breakdowns und intensiver Emotionalität um eine weitere Facette bereichern. Damit ist das Line-up des METAL HAMMER PARADISE 2025 auch komplett.

Zeitgleich mit dem Zugang der neuen Band steht auch die Tagesverteilung der Acts fest (siehe Poster unten). Tickets mit Unterkunft im Weissenhäuser Strand sind mittlerweile ausverkauft. Keine Sorge: Eintrittskarten ohne Unterkunft für das ganze Wochenende sind weiterhin erhältlich. Wenn ihr den Komfort der eigenen vier Wände am Weissenhäuser Strand nicht missen wollt, könnt ihr euch über unsere Servicehotline (+49 (0) 1806 853 953 [0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf]) auf die Warteliste setzen lassen. Für Gäste, die das Festival nur an einem der beiden Tage besuchen möchten, geht ein limitiertes Kontingent an Tagespässen in den Verkauf.

Die Festivalbesucherinnen und -besucher dürfen sich noch auf die beliebten Rahmenprogrammpunkte freuen, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Weitere Infos und die nun verfügbaren Tagespässe gibt es auf www.metal-hammer-paradise.de.

—

