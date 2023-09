So viel Heavy Metal steckt in ‘One Piece’

‘One Piece’ – was ist das?

Kurz zu den Grundlagen: ‘One Piece’ ist ursprünglich eine Manga-Reihe, die seit 1997 läuft. Mit mehr als 500 Millionen verkaufter Exemplare gilt sie als meistverkaufte Serie der Geschichte. Seit 1998 gibt es den japanischen Comic auch in Zeichentrickform: Der Anime zählt mittlerweile über 1.000 Folgen. Schöpfer Eiichirō Oda erzählt seither die Geschichte von Monkey D. Ruffy, der sich in den Kopf gesetzt hat, der König der Piraten zu werden, indem er den sagenhaften Schatz „One Piece“ findet. Mit seiner Crew stolpert der Strohhutträger in einer immer weiter ausgebauten Fantasy-Welt von Abenteuer zu Abenteuer und muss sich mit immer mächtigeren Gegnern anlegen. Dabei hilft ihm seine übermenschliche Stärke, da er seit dem Verzehr einer magischen Teufelsfrucht einen Körper aus Gummi hat. Stark vereinfacht ähnelt ‘One Piece’ einer überdrehten japanische Action-Variante von ‘Fluch der Karibik’. Und wie viel Heavy Metal steckt nun in diesem schrägen Piratenabenteuer?

Piraten

Offensichtlich, oder? Die Totenkopfflagge weht in ‘One Piece’ stramm im Wind, ist in der Variante der Strohhutpiratenbande schon im Logo unverkennbarer Teil der Reihe. Spätestens seit ‘Under Jolly Roger’ von Running Wild sind Piraten als Thema im Metal gesetzt – Bands wie Alestorm, Swashbuckle oder Visions Of Atlantis haben es als unerschöpfliche Quelle für Songs mit Freibeuter-, Rum- und Schunkelfaktor für sich entdeckt. Im Verlauf des Artikels findet ihr eine ganze Reihe von Songs und Videoclips.

Helden …

Piraten sind Bösewichte? Mitnichten! Zumindest in der Welt von ‘One Piece’ gibt es solche und solche. Die Protagonisten um Monkey D. Ruffy beweisen sich immer wieder als selbstlose Helden, die während ihrer Schatzsuche den Unterdrückten helfen. Fast so, wie es oft von Metalheads heißt: die sehen nur böse aus, sind aber ganz lieb.

… und Schlachten …

Selbstredend gerät die Strohhutpiratenbande dabei immer wieder in Auseinandersetzungen. Oft genug beginnen die Abenteuer in ‘One Piece’ mit „einfachen“ Schwertkämpfen und Prügeleien, um sich im Lauf der Handlung zu immer gewaltigeren Schlachten zu entwickeln – da werden Muckis gepumpt und mystische Kraftreserven angezapft, die bis zur Macht eines Sonnengottes reichen. Schlagkräftig und im besten Sinne übertrieben wie eine schwermetallische Schlachthymne!

… gegen fiese Gegner

Und wer kriegt auf die Mütze? Natürlich potthässliche Bösewichte! Irre Clowns, anthropomorphe Haifische, ein Typ mit einem Beil als Arm, riesenhafte Drachen … Eine ganz schön irre Feindestruppe, die sich – in der ein oder anderen Form – auch auf Coverartworks von Metal-Alben sehen lassen könnte.

Revolution!

Aber nicht nur derartige Superbösewichte gehören zu den Widersachern der Strohhutpiraten. Als gesetzlose Freibeuter werden sie von der Marine und der Weltregierung verfolgt und bekämpft – von Korruption durchsetzte Vereinigungen, deren eigentliches Ziel nur Machterhalt ist. Der revolutionäre Geist spiegelt sich in der Gemeinsam-gegen-den-Rest-der-Welt-Attitüde der Heavy Metal-Gemeinde wider: Auch Metal lehnt sich traditionell gegen Unterdrücker, Diktatoren, Kriegstreiber, korrupte Regierungen und monopolistische Konzerne auf und steht für Freiheit und …

… Gemeinschaft

Sich zusammenzutun, um mit einer Karte in der Hand zu einem mystischen Ort aufzubrechen, dabei durch Dick und Dünn zu gehen, sich gegen gesellschaftliche Normen und Regeln aufzulehnen, anzuecken, zu viel zu essen und zu trinken, füreinander einzustehen und dabei die beste Zeit des Lebens zu haben – was unterscheidet die Suche nach dem Piratenschatz „One Piece“ groß von der Fahrt zum nächsten Open Air-Festival?

Abenteuer

Heavy Metal-Bands sind die Piraten unserer Zeit. Sie ziehen von Stadt zu Stadt, um gemeinsam Krach zu schlagen, Rum zu trinken, die Stimmung aufzurütteln und nach getaner Arbeit im Van (statt Segelschiff) weiterzuziehen zum nächsten Ufer (beziehungsweise Club). Na ja, zumindest sehr stark überspitzt.

Langlebigkeit

Die Netflix-Adaption von ‘One Piece’ wurde für eine zweite Staffel verlängert; sechs bis zwölf Staffeln hätten die Macher gerne, um ihre Geschichte erzählen zu können. Kenner des Originals können da nur milde lächeln: Mehr als zwanzig Jahre, über tausend Manga-Kapitel und Anime-Folgen dauert die Suche von Monkey D. Ruffy nach dem namengebenden Piratenschatz bislang – ein Ende ist zwar mittlerweile in Sicht, aber noch fern am Horizont. Langlebiger ist nur Heavy Metal: Judas Priest halten die Fahne seit 50 Jahren in den Wind, METAL HAMMER feiert 2024 sein 40. Jubiläum – an ein Ende ist nicht zu denken.

Paradiesische Zustände

Viel näher ans offene Meer kommt ihr nicht ran: Beim METAL HAMMER PARADISE Festival rocken wir seit mehr als zehn Jahren den Ostseestrand! Weil es im November arg rau zugeht, finden die Konzerte indoor statt, die Metalheads sind in den Zimmern und Appartements der Ferienanlage am Weißenhäuser Strand untergebracht. Ohne einen Ausflug zum Strand direkt hinter den Dünen ist der alljährliche Besuch nicht perfekt; die Mutigsten trauen sich sogar in die winterliche Ostsee, während andere das angeschlossene Spaßbad bevorzugen. Freibeuterischer sind nur die etablierten Metal-Kreuzfahrten.

Dieser Song!

Megakitschig, aber ‘My Sails Are Set’ aus der Netflix-Adaption von ‘One Piece’ ist eine unfassbar ohrwurmige Piraten-Ballade. Das Arrangement mag arg Soundtrack-artig, poppig und orchestral geraten sein – danke Melodie, Text und Attitüde würden aber ein paar kleine Drehs genügen, um eine Mega-Metal-Ballade daraus zu drehen! Kein Wunder: Das Stück stammt aus der gleichen Feder wie ‘Toss A Coin To Your Witcher’ aus Netflix’ ‘The Witcher’-Serie. Normalerweise sind die viralen Metal-Cover-Künstler mit so etwas schnell dabei – hier haben wir noch nichts gefunden. Ist YouTube kaputt?

‘My Sails Are Set’

‘Toss A Coin To Your Witcher’

Mehr Songs

Allerlei andere Nummern aus dem ‘One Piece’-Kosmos haben ihre metallische Überarbeitung bereits erfahren. Hier findet ihr eine kleine Auswahl – falls euch die obenstehende Liste nicht sowieso schon davon überzeugt hat, Monkey D. Ruffys Weg zum König der Piraten zuzusehen, tun es vielleicht diese Stücke. Ahoi!

