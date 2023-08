Während das W:O:A-Team unermüdlich daran arbeitet, Euch auf die Campingflächen zu holen, Ausweichflächen zu schaffen und Versorgung für die Gestrandeten zu organisieren, kommen großartige Hilfsangebote von Privatpersonen und Firmen aus der Region. Von privaten Übernachtungsplätzen bis hin zu Van- und Wohnmobilstellplätzen und Duschmöglichkeiten – die Angebote an die gestrandeten Metalheads reißen nicht ab. Auch der Hagebaumarkt in Itzehoe hat sich in der Community gemeldet: Kurzerhand entschied der Leiter des Marktes die zum Verkauf stehenden Gartenhäuschen als trockene Schlafvariante anzubieten und den Parkplatz des Marktes als kostenfreie Campingfläche. Wir recken die Pommesgabel ganz weit in die Luft für so viel Unterstützung. Das geht auch an alle Zuhausebleiber, all die Ausweicher, an all unsere Helfer unterschiedlichster Gewerke vor Ort: Wir danken euch aus vollstem Heavy-Metal Herzen! Eure Hilfe und euer Verständnis waren die Unterstützung, die wir heute gebraucht haben.