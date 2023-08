Wacken: Finaler Anreisestopp für PKW bis Festival-Ende

[Update 17:40 Uhr:] Von einer Absage des Festivals ist nicht die Rede, und auch die Anreise zum Wacken Open Air 2023 ist prinzipiell möglich. Das geht aus einem Dialog auf der Facebook-Seite des Festivals hervor.

„What about travelers coming by train/shuttle? Is it still worth coming?“ fragt ein Fan. „Yes, you can still take the train and shuttle bus. The travel stop only affects private motor vehicles“, heißt es vom Veranstalter.

Der „endgültige Anreisestopp“ bezieht sich also tatsächlich lediglich auf Kraftfahrzeuge. Fans, die ohne PKW anreisen, können den Campingplatz in Wacken beziehen. Was mit den anreisenden Autos geschicht, ist bislang nicht final geklärt – nur auf das Festivalgelände werden sie nicht mehr kommen.

—

[Update 16:50 Uhr:] Wacken verhängt einen „finalen Anreisestopp“ – dieser gilt „bis zum Festivalende“, so die Veranstalter.

Was das im Detail für den Ablauf des Wacken Open Air 2023 bedeutet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Ebenso, was mit den Tausenden Metalheads rund um das Festival-Gelände und auf dem Weg nach Norddeutschland passiert. Ebenso offen ist, welche Anreisemöglichkeiten es ohne Auto geben könnte.

„Informationen zu dem Umgang mit euren Tickets“ sollen folgen – das klingt mindestens nach einer Rückgabeoption für alle, die nicht mehr anreisen können. Von einer Festival-Absage ist unterdessen nicht die Rede.

Die Meldung der Veranstalter zum endgültugen Anreseistopp im Wortlaut:

Die Anreise zum Wacken Open Air mit Kraftfahrzeugen aller Art muss ab sofort final gestoppt werden. Durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit den zusätzlichen Regenmengen in den letzten 24 Stunden und den daraus resultierenden Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuwege können keine Kraftfahrzeuge mehr das Campinggelände befahren, da sonst die Sicherheit und Versorgung nicht gewährleistet werden kann. Deshalb sind sämtliche Metalheads in Kraftfahrzeugen aller Art angehalten, ihre Reise nach Wacken abzubrechen oder gar nicht erst anzutreten. Dies gilt bis zum Festivalende. Ausschließlich Fahrzeuge, die sich bereits in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände befinden, versuchen wir, auf dem „Holy Ground“ unterzubringen. Weitere Informationen zu dem Umgang mit euren Tickets klären wir gerade und werden sie so schnell wie möglich bekanntgeben. Wir sind sehr traurig, diese schwere Entscheidung – zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A – treffen zu müssen.

—

[Originalartikel, 13 Uhr:] Die Lage im hohen Norden von Deutschland bleibt leider weiter nass. Für das Wacken Open Air heißt das: Die Anreise ist immer noch problematisch. Daher haben die Veranstalter eine neue Meldung an die Besucher herausgegeben. Darin teilen sie mit, dass der gestern verkündete Anreisestopp bestehen bleibt. Da es in den letzten 24 Stunden weiter geregnet habe, könnten die Flächen nicht schnell genug belegt werden.

Das aktuelle Wacken-Statement in voller Länge:

„Der Anreisestopp für das Wacken Open Air muss leider bestehen bleiben. Seht aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation von weiteren Anreisen grundsätzlich ab. Wir entschuldigen uns bei allen Metalheads ausdrücklich für die verzögerte Information. Die Veranstaltungsleitung steht in ständigem, partnerschaftlichen Austausch mit allen zuständigen Behörden und Verantwortlichen, um die Sicherheit für Fans, Mitarbeitende und alle Menschen in der Region weiterhin zu gewährleisten.

Durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit Regenmengen von circa 40 Litern pro qm in den letzten 24 Stunden und der daraus resultierende Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und der Zuwegung konnten die Flächen nicht in ausreichender Geschwindigkeit belegt werden. Leider ist nach Auskunft der vor Ort anwesenden Meteorlogen weiterhin mit Massivregen und möglichen Gewittern jederzeit und anhaltend zu rechnen. Derzeit arbeiten wir die immer noch in Staus beziehungsweise auf externen und privaten Arealen zwischengeparkten Fahrzeuge ab.

Dazu müssen wir jedes Fahrzeug einzeln mit einem Traktor auf den anvisierten Stellplatz schleppen, was viel Zeit für jedes einzelne Fahrzeug benötigt. Alle Traktoren sind Tag und Nacht im Dauereinsatz auf allen Flächen. Wir entscheiden von Stunde zu Stunde und bitten um euer Verständnis für die äußerst schwierige Lage. Ihr unterstützt uns am meisten, wenn ihr jetzt zu Hause bleibt.“

Am morgigen Mittwoch, den 2. August soll eigentlich der erste offizielle Wacken-Tag über die Bühnen auf dem Acker gehen. Doro will dann live ihr 40. Bühnenjubiläum feiern, Pentagram wollen ihr 50-jähriges Bestehen zelebrieren. Außerdem stehen Shows von unter anderem Battle Beast, Beyond The Black, Holy Moses und Phil Campbell And The Bastard Sons an. Für die weiteren Tage sind solch illustre Acts wie Iron Maiden, Megadeth, Trivium, Hammerfall, Kreator Uriah Heep, Helloween, Amorphis, Heaven Shall Burn, Jinjer sowie Kataklysm bestätigt.

—

