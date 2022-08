Wacken Open Air 2023: Alle Infos zum Festival

Am Samstagabend ging das ausverkaufte 31. Wacken Open Air zu Ende. 83.400 Fans feierten beim größten Metal-Festival der Welt gigantische Shows von Judas Priest, Slipknot und Powerwolf. Insgesamt spielten über 200 Bands auf neun Bühnen, die Schweden Amon Amarth gaben sogar ein unangekündigtes Geheimkonzert direkt unter dem riesigen Wacken-Schädel zwischen den Hauptbühnen. Die Freude darüber, endlich wieder Live-Musik und ein vielfältiges Open-Air mit Gleichgesinnten aus aller Welt erleben zu können, ließ sich allerorts deutlich spüren.

Auch die Veranstalter Holger Hübner und Thomas Jensen kommentieren: „Das Wacken Open Air ist zurück – endlich! Wir haben das Festival genauso vermisst wie die Fans. Jetzt freuen wir uns bereits auf die nächste Ausgabe in 2023, die zum ersten Mal vier Tage Livekonzerte bieten wird. Schon am Sonntagabend gehen die Tickets in den Verkauf.“

Eine außergewöhnlich gute Bilanz zogen auch Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sowie das zuständige Ordnungsamt Schenefeld bei einer Pressekonferenz am Nachmittag des letzten Festivaltages: Alle Gewerke melden „keine besonderen Vorkommnisse“ und äußerst niedrige Einsatzhäufigkeit unter dem Niveau des letzten W:O:A im Jahr 2019. So verzeichnete die Feuerwehr nur eine Zahl an Einsätzen im niedrigen zweistelligen Bereich, die Anzahl der polizeilich behandelten Delikte ging sogar um 60 Prozent zurück.

Datum

Das Wacken Open Air findet vom 02.08. bis zum 05.08.2023 statt.

Veranstaltungsort

Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein.

Adresse:

Hauptstraße 47

24869 Wacken

Preise & Tickets

Karten für das Wacken Open Air 2023 sind bereits ab Sonntag, 7. August um 20 Uhr auf metaltix.com erhältlich. Den auf 10.000 Stück limitierten Fast-Tickets liegt ein exklusives Special-Shirt bei. Sind die Fast-Tickets ausverkauft, gehen die Hard-Tickets in den Verkauf. Details zu den VVK-Modalitäten finden sich auf metaltix.com und ab Sonntagmittag auf Wacken.com



Ein besonderer Bonus winkt allen schnellen Metalheads: Wer in den ersten 24 Stunden nach Vorverkaufsstart bestellt, nimmt automatisch an der Verlosung einer echten Harley-Davidson teil. Dieses Motorrad wurde mit einer hochwertigen W:O:A-Lackierung verziert und ist weltweit ein Einzelstück.

Weitere wichtige Infos und Antworten auf alle Fragen findet ihr hier.

Trailer 2023

2023 dauert Wacken vier Tage

Wie die Festival-Macher auf einer Info-Seite zum Ticketvorverkauf für die nächstjährige Ausgabe des Wacken Open Air mitteilen, wird das Event 2023 erstmals offiziell vier Tage dauern. Offiziell ging das Freiluftereignis immer von Donnerstag bis Samstag über seine Bühne. Am Mittwoch gab es zwar stets ein ordentliches Vorprogramm, doch schlug sich das bis dato nicht in den Datumangaben nieder. Diese beiden Punkte ändern sich ab 2023: So steigt das W:O:A nächstes Jahr zum einen vom 2. bis 5. August.

Zum anderen wird der bisherige Wacken Wednesday ein kompletter Festival-Tag werden. So heißt es in einer Ankündigung: „Nachdem das Festival jahrelang offiziell drei Tage ging und inoffiziell dreieinhalb, gehen wir für 2023 einen großen zusätzlichen Schritt: Das Festival wird nun offiziell vier Tage dauern und am Mittwoch mehr Programm denn je präsentieren! Entsprechend lautet das offizielle Datum nun 02.08. – 05.08.2023.“ Auf der oben bereits erwähnten Seite zum Kartenvorverkauf für Wacken Open Air 2023 können sich Interessenten schon in eine Mailing-Liste für Ticketinformationen eintragen.

Das Wacken Open Air wird 2023 von erneut einem Thema durchzogen sein: der Kultur der Wikinger. Diese wird sich im gesamten Erscheinungsbild ebenso wiederfinden wie in künstlerischen Darbietungen, Programminhalten und weiteren Angeboten auf dem Gelände.

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

Beartooth

Burning Witches

Deicide (LEGION Special Show)

Dropkick Murphys

Ensiferum

Iron Maiden (Headliner)



Jinjer

Megadeth

Nervosa

Pentagram („50th Anniversary Show“)



Two Steps From Hell

Wardruna

