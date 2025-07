Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi erzählte im Interview mit Eddie Trunk, dass er schon einen Sänger für sein nächstes Soloprojekt hat. Das Album ist schon eine Weile in Arbeit, musste aber aufgrund der Vorbereitungen für das „Back To The Beginning“-Konzert pausiert werden, so der Gitarrist.

„Ich war gerade dabei, an meinem eigenen Album zu arbeiten, bis das („Back To The Beginning“-Konzert) hochkam. Dann musste ich natürlich erst mal Halt machen und mich auf Sabbath konzentrieren.“ Lange rastet Iommi allerdings nicht: „Ich mache nächste Woche weiter damit, was ich mit diesem Album angefangen habe.“

Nach Lust und Laune

Konkrete Pläne, wie es nach der Soloplatte weitergeht, hat der Musiker nicht: „Wer weiß, was ich danach mache? Es ist eigentlich großartig, weil wenn etwas auftaucht und ich Lust darauf habe, mache ich es einfach. Das ist eine gute Sache.“

Trunks Frage, ob es auf dem Album auch Gastauftritte gebe, verneint Iommi, lenkt aber ein, dass es einen Sänger gibt. Er sagt: „Ich habe einen Sänger – ich hatte eigentlich an verschiedene Sänger gedacht. Ursprünglich sollte es sowieso ein instrumentales Album sein. Dann dachte ich aber, dass ich es vielleicht doch mit einem Sänger versuchen möchte. Und das habe ich bis jetzt auch getan.“

Tony Iommi trat am 5. Juli bei dem großen „Back To The Beginning“-Event ein letztes Mal in der Originalbesetzung mit Black Sabbath auf. Mit dem Konzert verabschiedete sich Frontmann Ozzy Osbourne mit einem gebührenden Spektakel von seinen Fans.

