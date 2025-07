Black Sabbath: Beinahe 200 Millionen Dollar gesammelt

Tom Morello (Rage Against The Machine), der Musikdirektor des Black Sabbath-Abschiedskonzerts, offenbart in einem Instagram-Post, dass bei dem Happening in Birmingham beinahe 200 Millionen Dollar gesammelt wurden, die jetzt an wohltätige Zwecke gespendet werden.

In seinem Beitrag heißt es: „Mehr als 190 Millionen Dollar werden an Häuser und Krankenhäuser für Kinder gespendet.“ Zusätzlich kommentiert Morello: „Wir haben einen Haufen Geld für einen großartigen Zweck gesammelt und sehr viele Musiker, Bands und Fans weltweit haben den Größten aller Zeiten Tribut gezollt.“

Großzügige Spende

Schon als Black Sabbath „Back To The Beginning“ angekündigt hatten, machten die Veranstalter deutlich, dass alle Profite des Events an drei wohltätige Organisationen gespendet werden sollen. Einerseits an „Cure Parkinson’s“, dann an das Birminghamer Kinderkrankenhaus und das Acorn Kinderhospiz.

Die Spenden wurden unter anderem durch Ticket-Verkäufe sowie die Streaming-Gebühren von circa 26,99 Euro gesammelt. Allein die Livestream-Gebühren dürften bei ungefähr fünf Millionen Streams für circa 30 Dollar, ungefähr 150 Millionen der beinahe 200 Millionen Dollar beigetragen haben, wie Metal Sucks errechnet hat.

Spektakel zum Abschied

Mit dem Konzert in Birmingham, das um die 40.000 Menschen besuchten, wollte sich der an Parkinson erkrankte Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne mit einem großen Spektakel von seinen Fans verabschieden. Osbourne sang insgesamt neun Lieder, sitzend, auf einem wuchtigen Thron.

Black Sabbath spielten das erste Mal seit zwanzig Jahren – und das letzte Mal überhaupt – live in Originalbesetzung. Außerdem huldigten Bands wie Metallica, Slayer und Alice In Chains den Heavy Metal-Legenden. Musiker wie unter anderem Yungblud, Billy Corgan oder Tom Morello waren ebenfalls mit an Bord.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.