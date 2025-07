Am Samstag, den 5. Juli versammelten sich über 40.000 Fans im Villa Park Stadion in Birmingham, um Ozzy Osbourne mit einem letzten Live-Auftritt gebührend zu verabschieden. Für umgerechnet 26,99 Euro zuzüglich Steuern und einer Service-Gebühr konnte man das „Back To The Beginning“-Event online mitverfolgen. Das Angebot wurde viel und gerne wahrgenommen; weltweit wurde das Konzert über fünf Millionen mal live gestreamt.

Ein letztes Mal Black Sabbath

Zu sehen waren unter anderem Auftritte von Metallica, Slayer, Anthrax oder Halestorm. Osbourne selbst spielte fünf Lieder mit seiner Solo-Band: ‘I Don’t Know’, ‘Mr. Crowley’, ‘Suicide Solution’, ‘Crazy Train’ und ‘Mama, I’m Coming Home’. Zakk Wylde begleitete ihn an der Gitarre, Mike Inez am Bass, Adam Wakeman am Keyboard und Tommy Clufetos am Schlagzeug.

Black Sabbath spielten hingegen zum ersten Mal seit zwanzig Jahren vier Lieder in Originalbesetzung: ‘War Pigs’, ‘Iron Man’, ‘N.I.B.’ und ‘Paranoid‘. Dabei saß der an Parkinson erkrankte Sänger während seiner Auftritte auf einem schwarzen Thron, der dem „Prince Of Darnkness“ würdig war.

Ozzy Osbourne zeigte sich zuweilen emotional und dankbar. Er kommentierte: „Ihr habt alle keine Ahnung, wie ich mich gerade fühle. Vielen Dank, von ganzem Herzen.“ Und später noch mal: „Das ist der letzte Song überhaupt. Eure Unterstützung hat es uns ermöglicht, ein fantastisches Leben zu führen. Wir bedanken uns bei euch aus tiefstem Herzen.“

Black Sabbath und Ozzy Osbourne spenden den Erlös des Konzertes an drei wohltätige Zwecke. Einmal „Cure Parkinson’s“, das Birminghamer Kinderkrankenhaus und das Acorn Kinderhospiz. Um weitere Spenden zu sammeln, wurden auch unter anderem signierte Gibson-Gitarren, ein Guns N’ Roses-Flipper sowie Goldene Schallplatten und CDs versteigert.

