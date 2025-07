Während Judas Priest am 5. Juli beim „Back To The Beginning“-Konzert mit Abwesenheit glänzten, weil sie schon beim 60. Geburtstag der Scorpions in Hannover verpflichtet waren, konnte ihr ehemaliger Gitarrist K.K. Downing seinen Beitrag leisten.

Der Musiker spielte ‘Breaking The Law’ und ‘Snowblind’ in einer eigens für das Konzert zusammengestellten Supergroup. Mit dabei waren Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) am Mikrofon, Tom Morello (Rage Against The Machine) an der Gitarre, Adam Jones (Tool) ebenfalls an der Gitarre, Rudy Sarzo (Quiet Riot, Whitesnake, Ozzy Osbourne) am Bass und Danny Carey (Tool) am Schlagzeug.

Lampenfieber

In einem Social Media-Beitrag findet Downing jetzt Worte für seine Erlebnisse in Birmingham und offenbart, dass er trotz langjähriger Karriere doch nervös war. Er schreibt: „Unglaublich! Das ist das einzige Wort, das beschreibt, was gerade passiert ist!“ Er erzählt weiter: „Durch die Proben und bis zum Soundcheck, habe ich mich immer wieder gefragt, ob das hier überhaupt wirklich klappen kann. Überall waren Verstärker, Lautsprecher, Pedale, Meilen um Meilen an Kabeln und Hunderte Menschen, die alle in verschiedene Richtungen rannten.“

Der Gitarrist fragte sich während der Vorbereitungen „Bin ich vielleicht tatsächlich ein bisschen nervös?“ und kam zu dem Schluss „Ja, verdammt! Das wird die wichtigste Show im Rock und Metal überhaupt!“ Als der Tag endlich kam, gab es keinen Grund zur Sorge, wie der Musiker beschreibt. „Das Konzert war schon im Gange, und als ich in meinen Ankleideraum kam, wurde mir gesagt, dass die Show sogar zwanzig Minuten zu früh lief. Das an sich ist schon eine seltene Leistung. Ich kann nicht genug Lob an alle ausprechen, die dieses wundervolle Event organisiert haben.“

Königliche Leistung

K.K. Downing kommt in seinem Post aus dem Schwärmen nicht mehr raus und bedankt sich noch mal bei allen Beteiligten. „Ich möchte mich bei der Band bedanken – Adam Jones, Danny Carey, Rudy Sarzo, Billy Corgan und nicht zuletzt auch dem Musikdirektor Tom Morello, der über mehrere Monate alles für diese Show gegeben hat.“

Er führt weiter aus: „Natürlich muss ich ein gigantisches Dankeschön an Sharon, Ozzy, Tony, Geezer und Bill ausprechen, dafür, dass sie das alles möglich gemacht haben und für ihre Spende an würdige Wohltätigkeitsorganisationen. Ich finde, König Charles III von England sollte Sharon und die mächtigen Black Sabbath in den wohlverdienten Ritterstand erheben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.