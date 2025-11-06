Toggle menu

Henry Rollins macht doch wieder Musik – vier Songs fertig

Henry Rollins und Cyni Lauper
Henry Rollins bei einem Auftritt mit Cyni Lauper @ Cyndi Lauper And Friends: Home For The Holidays Benefit, 2019.
Foto: Getty Images, Kevin Winter. All rights reserved.
von
Eigentlich galt es als lange unwahrscheinlich, doch Punk-Ikone Henry Rollins hat mit Kumpel Ian MacKaye an neuer Musik gearbeitet.
Es ist schon viele Jahre her, dass Henry Rollins als Musiker aktiv war. Zwar hatte er gelegentliche Gastauftritte, hauptsächlich verdiente sich Rollins in den letzten Jahren jedoch als Moderator, Speaker, Schriftsteller und Schauspieler. In seiner eigenen Radioshow verkündet der einstige Black Flag-Frontmann nun Überraschendes.

Alte Freunde

„Vor einigen Wochen bin ich nach DC gereist, um an einem großartigen Projekt zu arbeiten“, beginnt Henry Rollins seine Ausführungen. „Ian MacKaye und ich gingen zu den Inner Ear Studios, wo wir vor Jahrzehnten unsere ersten Platten aufgenommen haben. Und dort mischten wir in einer Session vier Songs mit dem großartigen Don Zientara am Mischpult.“ MacKaye und Rollins sind seit ihrer Kindheit befreundet. Unter Zientara nahmen die beiden Musiker in der Vergangenheit mit ihren jeweiligen Bands bereits in den Achtzigern Alben auf.

„Es war unglaublich, mit Ian und Don wieder dort zu sein“, erzählt Rollins weiter. „Während des Mixens gesellte sich kein Geringerer als Eddie Janney, bekannt von den Untouchables, Rites Of Spring, One Last Wish, Happy Go Licky, Skewbald und anderen großartigen Bands, zu uns. Die Session profitierte enorm von seiner Anwesenheit.“ Dann erklärt er, wie es weitergeht: „Was die Tracks angeht, habe ich sie vor einigen Tagen mastern lassen und arbeite inzwischen am Layout und Design für die Platte. Wenn sie fertig ist, werde ich es euch wissen lassen. Wir sind sehr gespannt auf diese Platte.“

Dies wäre die erste neue Musik von Rollins seit der inoffiziellen Auflösung seiner Rollins Band 2006. Immer wieder betonte er in der Vergangenheit, nie wieder Musik zu machen. Erst vor ziemlich genau einem Jahr gab er gegenüber Loudwire an: „Ich habe seit etwa 2000, 2001 nicht mehr über Texte nachgedacht. Ich bin klug genug, nicht für die Zugabe zurückzukommen.“


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Black Flag Henry Rollins Ian MacKaye Neue Musik Rollins Band Rückzug
