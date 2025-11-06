Seit PUNCHING THE SKY (2020) wartet die Metal-Welt auf einen Nachfolge-Album von Armored Saint. Nun ließ Sänger John Bush im Interview mit Mike Strigl die Bombe platzen: Die nächste Platte steht bereits in den Startlöchern. Und ein Veröffentlichungsdatum für die neue Musik gibt es ebenfalls bereits.

Nächstes Album: Das ist bisher bekannt

„Ich darf den Namen des Albums noch nicht nennen, obwohl wir ihn bald bekannt geben sollten, da wir fast alle Mixe fertig haben“, sagte Bush über den Fortschritt des Arbeitsprozesses des neuen Armored Saint-Albums. „Es klingt fantastisch. Jay Ruston mischt es, der auch die letzten beiden Alben gemischt hat — und er ist einfach großartig. Und es klingt fantastisch, es klingt großartig.“

Musikalisch soll das Album an die jüngsten Werke der Band — PUNCHING THE SKY und dessen Vorgänger WIN HANDS DOWN (2015) — anknüpfen. Bush verspricht dabei, dass darauf sowohl vertraute Einflüsse als auch neuere Ansätze zu hören seien. Er fuhr fort: „Es ist ein Album, das klingt, als käme es 1926 heraus, nicht wie eines von 1985. Wobei ich 1985 liebe – unser zweites Album DELIRIOUS NOMAD erschien 1985.“

Aktuell befinden sich Armored Saint auf Tour zum 40. Jubiläum von DELIRIOUS NOMAD. Und obwohl ihn der Rückgriff auf die alten Tage inspiriert, soll das nächste Album definitiv eine moderne Schlagseite haben. „So sehr man auch zurückblickt — und das kann ich gut nachvollziehen, denn das tun wir alle —, und da ist eine nostalgische Verbindung, die ich liebe“, so der Musiker, „aber ich möchte trotzdem, dass es sich wie ein Album anhört, das den heutigen Zeitgeist trifft.“ Erscheinen soll das noch namenlose Album voraussichtlich am 6. April 2026 über Metal Blade Records.

