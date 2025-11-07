Bei Guns N’ Roses ist derzeit alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Sleaze-Rocker touren seit 2016 mit den Rückkehrern Slash und Duff McKagan äußerst erfolgreich um die Welt — mal abgesehen von punktuellen Schwankungen bei der Stimme von Axl Rose. Doch die US-Amerikaner verstanden sich nicht immer so gut: In den Neunziger Jahren kriegten sich der Lead-Gitarrist und der Sänger so sehr in die Haare, dass Slash 1996 seinen Zylinder nahm und abhaute (gefolgt von Duff ein Jahr später).

Gegeneinander ausgespielt

Im Interview bei Guitar World reflektierte Slash, weshalb es zu den Differenzen zwischen ihm und Rose kam. „Vieles davon, was in den Anfangstagen und im Besonderen in den Neunziger Jahren bei Guns N’ Roses zum Problem wurde, hatte mit Management-Angelegenheiten und Kram zu tun, der Axl und mich gegeneinander ausspielte. Und das hat definitiv funktioniert.

Doch ohne dieses Element kommen er und ich großartig miteinander aus. Duff und ich haben uns immer super verstanden. Und ich liebe es, mit Richard Fortus [zweiter Gitarrist bei den Gunners — Anm.d.A.] zu arbeiten. Er und ich ergeben wirklich ein tolles Gitarren-Team. Und er ist einfach ein guter Kerl. Wir kommen alle echt gut miteinander aus und haben Spaß bei dem, was wir machen.“

Gereifte Rocker

Darüber hinaus kam das Gespräch noch auf Izzy Stradlin, welchen die Band bei der Rückkehr der Originalmitglieder vor neun Jahren ebenfalls angefragt hatte. Der Interviewer mutmaßte, Stradlin hätte keinen Gefallen daran gefunden, so viele Konzerte zu spielen, wie Guns N’ Roses es seitdem tun. „Es war seltsam für mich, wieder zur Band zurückzukommen. Wir hatten gerade angefangen zu proben. Und hinsichtlich der Tiefe des Materials und des Niveaus an Spielkunst sind alle seit den Neunzigern als Musiker gewachsen. Wir waren alle echt erpicht darauf, besser zu werden und uns einfach weiter zu entwickeln.

Doch ich weiß nicht, wie Izzy sich zu diesem Zeitpunkt eingefügt hätte. Ich habe keine Ahnung, denn wir bekamen nie wirklich die Chance bei einer dieser initialen Proben für die ‚Not In This Lifetime Tour’ zu jammen.“ Medienberichten zufolge hat sich Izzy mit Guns N’ Roses getroffen, als die Reunion Form annahm, letztlich sagte der Gitarrist jedoch ab. In einem wieder gelöschten Twitter-Post hatte Stradlin angeblich behauptet, die Band habe „die Kohle nicht gleichmäßig aufteilen wollen“.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.