Guns N’ Roses: Axl Rose rastet während Konzert aus

Axl Rose beim Guns N’ Roses-Auftritt auf dem Glastonbury Festival 2023
Axl Rose beim Guns N’ Roses-Auftritt auf dem Glastonbury Festival 2023
Foto: Samir Hussein/WireImage, Samir Hussein. All rights reserved.
von
Bei einem Gastspiel in Buenos Aires passte Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose etwas nicht, weswegen er ein wenig ausflippte.
Auch interessant

Was war denn da los bei Guns N’ Roses? Die Sleaze-Rocker befinden sich gerade auf Tour durch Lateinamerika und machten zuletzt zwei Mal in Buenos Aires Station — am Freitag, den 17. Oktober sowie am Samstag, den 18. Oktober. Und bei der zweiten Liveshow scheint für Frontmann Axl Rose irgendetwas nicht nach Plan gelaufen zu sein, weswegen er kurz die Beherrschung verlor.

Immer mitten in die Bassdrum rein!

So ist in von Fans gefilmten Videos zu sehen, wie das Guns N’ Roses-Organ sein Mikrofon wutentbrannt in die vom neuem Schlagzeuger Isaac Carpenter bediente Bassdrum schmiss. Später trat er noch einmal gegen die große Trommel. Anschließend entledigte sich der 63-Jährige noch seiner Lederjacke und verschwand für einen Moment von der Bühne.

Böse Zungen könnten hierbei unken, dass Axl womöglich bemerkt hat, in welchem Zustand sich seine Stimme befindet — seine Performance zum Beispiel in Wacken war bekanntlich ziemlich ausbaufähig. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Rose vielleicht unzufrieden mit der Darbietung von Isaac Carpenter gewesen ist, der erst seit diesem Frühjahr bei den „Gunners“ die Felle verdrischt.

Doch der Hund liegt wohl woanders begraben: Als der Sänger nämlich anschließend wieder herauskam, nuschelte er irgendetwas, was sich danach anhörte, als ob er Schwierigkeiten mit seinen In-Ear-Monitoren hat und sich sowie die restlichen Guns N’ Roses-Musiker nicht ordentlich hören konnte. Sein wieder vernehmlicher Kommentar dazu: „Also werde ich versuchen zu improvisieren!“

Insofern dürfte Carpenter Glück gehabt haben — ganz im Gegensatz zu dem Tontechniker, der verantwortlich für Axls In-Ear-Sound war. Dieser hat nachträglich sicher noch einen kleinen Einlauf bekommen. Ende der Achtziger und in den Neunziger Jahren war die Guns N’ Roses-Stimme bekannt für seine Launen, Ausraster und Eskapaden. Doch zuletzt lief die Band — auch dank Axls Disziplin — wie eine gut geölte Maschine.


