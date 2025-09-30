Diverse Musiker und Bands haben schon ein oder mehrere Comics veröffentlicht — darunter Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson (‘The Mandrake Project’) und Slipknot-Organ Corey Taylor (‘The House Of Gold & Bones’ als Ableger des gleichnamigen Stone Sour-Albums). Nun legt kein Geringerer als Axl Rose nach. Der Guns N’ Roses-Frontmann bringt in Zusammenarbeit mit Sumerian Comics die Cyberpunk-Graphic Novel ‘Axl Rose: Appetite For Destruction’ heraus.

Grünes Gras, hübsche Mädchen

Die Handlung spielt in einer fiktiven Stadt namens — wie kann es anders sein? — Paradise City, wo Menschen und Roboter koexistieren sollen. Der Gunners-Musiker fungiert dabei selbst als Hauptfigur, welche halb Mensch sowie halb Roboter ist, an den Randzonen der Zivilisation lebt und Trost in der Musik einer Lounge-Sängerin findet. Als diese unter geheimnisvollen Umständen verschwindet, begibt sich Axl Rose auf die Suche nach Antworten, woraufhin er in eine tödliche Verschwörung gerät, die das Schicksal der Menschheit entscheiden könnte.

Der Guns N’ Roses-Rocker hat sich die Geschichte zusammen mit Nathan Yocum von Sumerian Comics ausgedacht. Für die Zeichnungen war Frank Mazzoli (‘Dune: Edge Of A Crysknife’, ‘Rebel Moon: Nemesis’) verantwortlich. Die Farbgebung übernahm Antonio Antro (‘Hell Is Us’, ‘The Offspring: Come Out And Play’), und für die Beschriftung sorgte Micah Myers (‘American Psycho’). Interessenten können sich den Comic bei Sumerian Comics vorbestellen. Zur Auswahl stehen verschiedene Pakete — zum Teil mit einer Karte von Paradise City, einem Bandana und einem Shirt.

Nathan Yocum (Mitbegründer von Sumerian Comics) kommentiert: „‘Axl Rose: Appetite For Destruction’ ist ein roher, neon-schwarzer Fiebertraum, der teils Rock-Hymne und teils Cyberpunk-Prophezeiung ist. Axl und ich haben eine Welt erschaffen, in der Rebellion nicht einfach nur eine Einstellung ist, sondern das Überleben darstellt. So hat man Axl Rose noch nie zuvor gesehen — an den vordersten Linien eines Kampfs für die Zukunft der Menschheit.“

Sumerian Comics haben unter anderem bereits lizenzierte Comics von Filmklassikern wie ‘American Psycho’, ‘The Crow’ oder ‘Basic Instinct’ auf den Markt gebracht. Außerdem hat die Firma schon mit Bands wie Bad Omens, The Offspring und Sleep Token kollaboriert.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.