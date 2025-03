Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson macht kein halben Sachen. Das bewies der Brite erst letztes Jahr mit seinem Soloalbum THE MANDRAKE PROJECT, zu dem er kurzerhand noch eine Comic-Reihe unter demselben Namen präsentierte. Jetzt will Dickinson das Jubiläum dieses gelungenen Projektes feiern: Zusammen mit Z2 Comics präsentiert der Sänger jetzt ‘The Mandrake Project: Year One’, einen Sammelband seiner bisher erschienenen Comics.

Graberde und exklusive Einblicke

‘The Mandrake Project: Year One’ hat einiges zu bieten. Neben einem bisher exklusiven Prolog können Fans sich außerdem auf exklusive Interviews und Einblicke in die Entstehung des Comics freuen. Zur Veröffentlichung des Sammelbands hatte Bruce Dickinson Folgendes zu sagen:

„Endlich sind wir am Ende des Anfangs angelangt. Ich muss mich wirklich kneifen, um zu glauben, dass Band 1 von The Mandrake Project vor uns liegt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht die volle Kontrolle über die Geschichte habe und ein anderes Wesen das Blut aus meinem Unterbewusstsein presst und es vor meinen Augen in Tinte auf den Seiten verwandelt. Wir sind gerade erst am Anfang.“

Empfehlungen der Redaktion Iron Maiden: Ed Force One wird zerlegt und verkauft

Im Mai 2024 übernahm Bruce Dickinson die Schirmherrschaft über den William Blake Cottage Trust, der sich um das einzige erhaltene Haus von William Blake kümmert. Dickinson ist schon seit Langem großer Fan des britischen Künstlers und Schriftstellers. Blakes Werke stellten eine große Inspiration für Dickinson und THE MANDRAKE PROJECT dar. Als Hommage an den britischen Dichter wurde deshalb Erde von seinem Grab der Tinte für den Druck von ‘The Mandrake Project: Year One’ Deluxe Editions beigemischt.

Offiziell erscheinen wird der Sammelband am 5. August 2025. Wer sich jetzt bereits seine Ausgabe sichern möchte, kann das Comicbuch hier vorbestellen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.