Kennt ihr das: Ihr fahrt jedes Jahr auf dieselben Festivals und habt Bock, mal ein anderes Open Air auszuchecken? Womöglich wäre dann das Download Festival etwas für euch. Das renommierte Event in Großbritannien hat just sein Line-up für kommendes Jahr bekannt gegeben — und da sind zahlreiche hochkarätige Namen mit von der Partie. So rocken zum Beispiel Linkin Park, Guns N’ Roses und Limp Bizkit als Headliner das vom 10. bis 14. Juni 2026 steigende Event.
Stabile Mischung
Darüber hinaus haben unter anderem noch Architects, Babymetal, Bad Omens, Behemoth, Blood Incantation, Bloodywood, Cavalera, Elder, Electric Callboy, Gatecreeper, Halestorm und Hollywood Undead fürs Download zugesagt. Des Weiteren geben sich Ice Nine Kills, Landmvrks, Mammoth, Mastodon, Paleface Swiss, Scene Queen, Social Distortion, Static-X, The Pretty Reckless, Tom Morello und Trivium bei der 23. Auflage des Festivals die Live-Ehre, welches in Donington in der Grafschaft Leicestershire stattfindet. Insgesamt werden mehr als 90 Bands auf der Bühne stehen — das vollständige Line-up findet ihr unten.
Download Festival — Line-up 2026
- Ankor
- Architects
- As Everything Unfolds
- As It Is
- Ash
- Babymetal
- Bad Omens
- Behemoth
- Black Veil Brides
- Blood Incantation
- Bloodywood
- Boundaries
- Bush
- Cath Your Breath
- Cavalera
- Corrosion Of Conformity
- Cypress Hill
- Decapitated
- Die Spitz
- Dinosaur Pile-Up
- Dogstar
- Drain
- Drowning Pool
- Ego Kill Talent
- Elder
- Electric Callboy
- Feeder
- Gatecreeper
- Guns N’ Roses
- Halestorm
- Headwreck
- Hollywood Undead
- Holywatr
- Ice Nine Kills
- Imminence
- Ivri
- James And The Cold Gun
- Kublai Khan TX
- Lake Malice
- Lakeview
- Landmvrks
- Last Train
- Letlive.
- Limp Biztkit
- Linkin Park
- Lowen
- Magnolia Park
- Mammoth
- Mastodon
- Melrose Avenue
- Mouth Culture
- Nasty
- Native James
- Nevertel
- P.O.D.
- Paleface Swiss
- Pendulum
- Periphery
- Pussyliquor
- Rain City Drive
- Return To Dust
- Rory
- Self Deception
- Set It Off
- Scene Queen
- Silent Planet
- Slay Squad
- Sleep Theory
- Snot
- Social Distortion
- South Arcade
- Spineshank
- Spitting Glass
- Static-X
- Story Of The Year
- Sweet Pill
- Sweet Savage
- Tailgunner
- The All American Rejects
- The Plot In You
- The Pretty Reckless
- The Pretty Wild
- Thornhill
- Those Damn Crows
- Thrown
- Tom Morello
- Trivium
- Tropic Gold
- TX2
- Unpeople
- Vianova
- Wayside
- We Came As Romans
- Zero 9.36
So viele Bands haben gewiss auch ihren Preis. Wirklich günstig ist das Download Festival folglich nicht. Ein Fünf-Tages-Ticket inklusive Camping schlägt mit 365 Pfund (ca. 415 Euro) zu Buche. Im Shop finden sich allerdings auch Angebote für eine Ratenzahlung für beispielsweise sieben Mal 52,14 Pfund (59,31 Euro).
