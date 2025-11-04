Kennt ihr das: Ihr fahrt jedes Jahr auf dieselben Festivals und habt Bock, mal ein anderes Open Air auszuchecken? Womöglich wäre dann das Download Festival etwas für euch. Das renommierte Event in Großbritannien hat just sein Line-up für kommendes Jahr bekannt gegeben — und da sind zahlreiche hochkarätige Namen mit von der Partie. So rocken zum Beispiel Linkin Park, Guns N’ Roses und Limp Bizkit als Headliner das vom 10. bis 14. Juni 2026 steigende Event.

Stabile Mischung

Darüber hinaus haben unter anderem noch Architects, Babymetal, Bad Omens, Behemoth, Blood Incantation, Bloodywood, Cavalera, Elder, Electric Callboy, Gatecreeper, Halestorm und Hollywood Undead fürs Download zugesagt. Des Weiteren geben sich Ice Nine Kills, Landmvrks, Mammoth, Mastodon, Paleface Swiss, Scene Queen, Social Distortion, Static-X, The Pretty Reckless, Tom Morello und Trivium bei der 23. Auflage des Festivals die Live-Ehre, welches in Donington in der Grafschaft Leicestershire stattfindet. Insgesamt werden mehr als 90 Bands auf der Bühne stehen — das vollständige Line-up findet ihr unten.

Download Festival — Line-up 2026

So viele Bands haben gewiss auch ihren Preis. Wirklich günstig ist das Download Festival folglich nicht. Ein Fünf-Tages-Ticket inklusive Camping schlägt mit 365 Pfund (ca. 415 Euro) zu Buche. Im Shop finden sich allerdings auch Angebote für eine Ratenzahlung für beispielsweise sieben Mal 52,14 Pfund (59,31 Euro).

