Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Download Festival: Guns N’ Roses & Linkin Park als Headliner

Linkin Park 2025
Linkin Park 2025
Foto: Promo/Warner, Jimmy Fontaine. All rights reserved.
von
Guns N’ Roses, Linkin Park und Limp Bizkit werden als Headliner beim britischen Download Festival ihre Verstärker aufdrehen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Kennt ihr das: Ihr fahrt jedes Jahr auf dieselben Festivals und habt Bock, mal ein anderes Open Air auszuchecken? Womöglich wäre dann das Download Festival etwas für euch. Das renommierte Event in Großbritannien hat just sein Line-up für kommendes Jahr bekannt gegeben — und da sind zahlreiche hochkarätige Namen mit von der Partie. So rocken zum Beispiel Linkin Park, Guns N’ Roses und Limp Bizkit als Headliner das vom 10. bis 14. Juni 2026 steigende Event.

Stabile Mischung

Darüber hinaus haben unter anderem noch Architects, Babymetal, Bad Omens, Behemoth, Blood Incantation, Bloodywood, Cavalera, Elder, Electric Callboy, Gatecreeper, Halestorm und Hollywood Undead fürs Download zugesagt. Des Weiteren geben sich Ice Nine Kills, Landmvrks, Mammoth, Mastodon, Paleface Swiss, Scene Queen, Social Distortion, Static-X, The Pretty Reckless, Tom Morello und Trivium bei der 23. Auflage des Festivals die Live-Ehre, welches in Donington in der Grafschaft Leicestershire stattfindet. Insgesamt werden mehr als 90 Bands auf der Bühne stehen — das vollständige Line-up findet ihr unten.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Download Festival — Line-up 2026

Guns N' Roses Dagger Skull T-Shirt
Guns N' Roses Dagger Skull T-Shirt Für € 18,49 bei Amazon kaufen

So viele Bands haben gewiss auch ihren Preis. Wirklich günstig ist das Download Festival folglich nicht. Ein Fünf-Tages-Ticket inklusive Camping schlägt mit 365 Pfund (ca. 415 Euro) zu Buche. Im Shop finden sich allerdings auch Angebote für eine Ratenzahlung für beispielsweise sieben Mal 52,14 Pfund (59,31 Euro).


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

2026 Download Festival Electric Callboy Guns N’ Roses Halestorm Headliner Landmvrks Limp Biztkit Linkin Park Trivium
Rock am Ring 2026 ist ausverkauft
Rock am Ring erfreut sich großer Beliebtheit
Das ging schnell! Rock am Ring vermeldet: Nichts geht mehr, rien ne va plus, alle Tickets sind weg. Für Rock im Park gibt es noch Karten.
Damit war nach den jüngsten Band-Bestätigungen zu rechnen, nun ist es amtlich: Sämtliche Karten für die nächstjährige Auflage von Rock am Ring sind vergriffen. In den Sozialen Medien richten die Veranstalter freudige Worte an die Fans: "Noch nie zuvor ging’s so schnell – ihr habt Geschichte geschrieben. Die Vorfreude, nächsten Juni mit 90.000 von euch auf der Rennstrecke zu stehen, ist unbeschreiblich. Ihr seid der Ring!" Zeichen der Wertschätzung Das "Sold out" mit 90.000 verkauften Weekend-Tickets – so früh wie noch nie in der Geschichte des Festivals – stellt laut den Organisatoren "einen historischen Meilenstein" dar und "betont die ungebrochene…
Weiterlesen
Zur Startseite