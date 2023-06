Metallica: Lärmbeschwerden wegen Download-Show

auch interessant

Metallica haben bei ihrem Auftritt auf dem Download Festival in britischen Donington Park am nördlichen Rand der Grafschaft Leicestershire offenbar ordentlich die Boxen aufgedreht. Denn laut einem Bericht von „DerbyshireLive“ ging bei der örtlichen Polizei eine Reihe an Anrufen von Anwohnern ein, die sich über den vom Open Air kommenden Lärm beschwerten.

Günstige Bedingungen

So konnte man das Konzert von James Hetfield , Lars Ulrich, Kirk Hammett und Rob Trujillo offenbar bis ins rund 24 Kilometer entfernte West Hallam hören. Weitere Hörmeldungen trafen aus dem etwa 19 Kilometer westlich gelegenen Hilton sowie aus Mackworth ein, das sich in etwa 16 Kilometern Distanz befindet. Dem Zeitungsbericht zufolge lässt sich dies nicht nur mit einem kraftvollen Soundsystem erklären. Darüber hinaus sollen ziemlich starke Winde dazu beigetragen haben, dass der Schall von den Metallica-Liedern so weit klingen konnte. In einem Statement hat die Polizei von Derbyshire den Bericht über Metallica bestätigt.

Empfehlung der Redaktion Download Germany in Hockenheim abgesagt Metal Das Download Germany kann dieses Jahr nicht steigen. Der Ausrichter Live Nation hat das Open Air am Hockenheimring soeben abgesagt.

„Wir erhalten eine Reihe an Anrufen von Bewohnern, die sich wegen des Lärmes vom Download Festival heute Abend sorgen. Das Download Festival ist eine jährliche Musikveranstaltung, die im Donington Park in der Nähe vom Schloss Donington in Leicestershire abgehalten wird. Wir können bezüglich der Bedenken wegen des Lärms nicht helfen. Doch der Bezirksrat von North West Leicestershire hat Information darüber zur Verfügung gestellt, was Anwohner erwarten können und was sie machen können, wenn sie unangemessene Lärm-Niveaus feststellen.“ Die Tipps werden wahrscheinlich in Richtung Ohrenstöpsel gehen.

72 SEASONS VON METALLICA BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.