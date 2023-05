Download Germany in Hockenheim abgesagt

Nach dem Bang Your Head trifft es dieses Jahr ein weiteres Festival. So wird das Download Germany zumindest 2023 nicht über die Bühne gehen. Dies teilt der Veranstalter Live Nation mittels einer Pressemitteilung mit. Eigentlich hätten am 23. und 24. Juni zahlreiche namhafte Bands wie Slipknot, Parkway Drive, Disturbed, Volbeat, The Prodigy, Kreator und Amon Amarth auf dem Hockenheimring aufspielen sollen.

Produktionstechnische Hindernisse

„Das für den 23. und 24. Juni geplante Download Germany am Hockenheimring findet in diesem Jahr nicht statt“, heißt in dem Schreiben. „Mit Bedauern gab der Veranstalter heute die Absage des Festivals bekannt. Sämtliche bereits im Vorverkauf erworbenen Tickets werden in den nächsten Tagen automatisch von Ticketmaster zurückerstattet. Die Fans werden hierzu per E-Mail informiert.“

Als Grund für die Absage führt Live Nation Komplikationen im organisatorischen und logistischen Bereich an, die in diesem Jahr durch die hohe Anzahl an Freiluft-Events entstanden sind. „Bis zuletzt habe man versucht, das Festival für die Fans von Download Germany zu realisieren. Die massive Anzahl von Open Air-Veranstaltungen erschwere in diesem Sommer trotz des erstklassigen Line-Ups die Organisation und Durchführung erheblich. Die damit verbundenen produktionstechnischen Hindernisse erwiesen sich leider als unüberwindbar.“

Mit Bedauern gab der Veranstalter heute die Absage des Festivals bekannt. Alle Informationen findet ihr hier: https://t.co/4AMyRrVfAc pic.twitter.com/0Z8YDuw4dJ — Download Germany Festival (@DownloadGermany) May 30, 2023

