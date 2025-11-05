Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Guns N’ Roses: Ex-Manager Alan Niven verklagt die Band

Der frühere Guns N’ Roses-Manager Alan Niven will endlich sein neues Buch rausbringen
Der frühere Guns N’ Roses-Manager Alan Niven will endlich sein neues Buch rausbringen
Foto: Getty Images for Paramount+, RandyShropshire. All rights reserved.
von
Der frühere Guns N’ Roses-Manager Alan Niven wirft den Hard-Rockern vor, dass sie den Release seinen neuen Buches verhindern.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Alan Niven ist kein Unbekannter im Rock’n’Roll-Business. Der gebürtige Neuseeländer war einst der Manager von Guns N’ Roses (von 1985 bis 1991) sowie Great White und hat unter anderem bei Virgin Records sowie mit Mötley Crüe und Dokken gearbeitet. Nun geht der Branchenveteran gehen die Gunners vor, weil Axl Rose und Co. die Veröffentlichung seines neuen Buches ‘Sound N’ Fury: Rock N’ Roll Stories’ blockieren.

Ist die Klausel wirksam?

Ursprünglich hätte das Werk bereits im Sommer 2025 veröffentlicht werden sollen, momentan gibt Amazon beim Ebook den 31. Dezember 2026 [sic] als Erscheinungstermin an. Jedenfalls hat Alan Niven am 3. November dieses Jahres Klage gegen Guns N’ Roses eingereicht beim Amtsgericht von Arizona. Wie Blabbermouth berichtet, wirft er der Gruppe vor, „die Veröffentlichung des Buches mittels wiederholter Drohungen an Niven und Kontakte“ zum Verlag ECW Press „zu blockieren“.

Laut der Klageschrift berufen sich Guns N’ Roses hinsichtlich ihrer Position auf die Vertraulichkeitsklausel, die in der Vereinbarung von 1991 zur Trennung von Niven stand. Axl Rose wollte damals Alan nicht mehr als Manager der Formation haben, weswegen die Sleaze-Rocker ihn aus seinem Vertrag herauskauften.

Widersprüche zuhauf

„Trotz der Tatsache, dass die Vereinbarung nicht von allen Band-Mitgliedern unterschrieben worden ist, haben Guns N’ Roses-Mitglieder öffentlich Stellung zu Niven bezogen. Ein Mitglied hat ihn sogar dazu ermutigt, das Buch zu schreiben. Und er redet seit mehr als einem Jahrzehnt über seine Zeit bei der Gruppe. […] Schlussendlich schrieb die Vereinbarung vor, dass sie von allen Parteien unterzeichnet werden muss, damit sie in Kraft tritt.“

Guns 'n' Roses Double Illusion Rock Music Band T-Shirt
Guns 'n' Roses Double Illusion Rock Music Band T-Shirt Für € 23,99 bei Amazon kaufen

Mit seiner Klage will Niven erreichen, dass dem Vertrag die Durchsetzbarkeit abgesprochen wird. Weiterhin soll festgestellt werden, dass er den Vertrag nicht gebrochen hat, und dass Guns N’ Roses „unerlaubt Einfluss“ auf seine Geschäftserwartungen nehmen. ‘Sound N’ Fury: Rock N’ Roll Stories’ besteht aus Anekdoten über die Karriere von Niven. So geht es unter anderem darum, wie Alan die ersten Sex Pistols-Singles in den USA vertrieben und wie er ein Abendessen für Robert Fripp (King Crimson) gekocht hat. Geschichten über GN’R gibt es gewiss auch.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alan Niven Buch ehemalig Guns N’ Roses Klage Manager
Nirvana: NEVERMIND-Cover-Klage wieder abgelehnt
NEVERMIND-Cover von Nirvana
Ein US-Gericht hat aufs Neue entschieden, dass es sich bei Nirvanas berühmten NEVERMIND-Cover nicht um Kinderpornografie handelt.
Spencer Elden, der als nacktes Baby auf dem berühmten Nirvana-Platten-Cover ihres Albums NEVERMIND abgebildet ist, hat erneut vor Gericht gegen Nirvana und Universal Music verloren. Elden klagte immer wieder auf Neue, dass das Foto gegen die Bundesgesetze zu Kinderpornografie verstoße, da es das sexualisierte Bild eines Minderjährigen zeige. Nun hat erneut ein Bundesgericht entschieden, dass es sich bei dem Album-Cover nicht um Kinderpornografie handle, da dass Bild nicht annähernd an die gesetzliche Definition des Begriffs heranreiche. Keine sexuellen Handlungen Bundesrichter Fernando M. Olguin schrieb in einem Bericht, der Billboard vorliegt: "Weder die Pose noch der Fokuspunkt noch der generelle Kontext…
Weiterlesen
Zur Startseite